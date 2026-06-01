Margareth Serrão defendeu a filha após xingamentos em amistoso da seleção - Reprodução/Instagram

Margareth Serrão defendeu a filha após xingamentos em amistoso da seleção Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 17:16 | Atualizado 01/06/2026 17:17

Rio - Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, comentou as ofensas que a filha recebeu enquanto assistia ao amistoso da seleção brasileira contra o Panamá no Maracanã, na noite de domingo (31). A influenciadora é ex-namorada de Vinicius Jr, que abriu o placar na goleada por 6 x 2.

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"Vamos embora, amigas, começar a semana com a nossa caminhadinha, exercícios físicos, e com mais amor e respeito dos homens que, ontem, me envergonharam. Por isso que, a cada dia, nós mulheres nos decepcionamos mais com eles", disse ela.

A empresária exaltou a influenciadora após o episódio vivido no estádio. "Não estou falando de todos, mas de alguns, que têm coragem de magoar e ofender uma mulher empoderada, forte, guerreira e mãe que estava lá torcendo para o Brasil. Que vergonha! Mas é isso: a vida continua, cada vez mais forte. Vamos embora, que Deus nos abençoe e nos proteja".