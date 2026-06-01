Maraisa reclama de comportamento de fã em show - Reprodução/X

Maraisa reclama de comportamento de fã em showReprodução/X

Publicado 01/06/2026 12:13

Rio – A cantora Maraisa interrompeu o show com Maiara neste sábado (30), durante a 20ª Festa do Café de Vila Valério, no Espírito Santo, para reclamar da atitude de um integrante da plateia.

Segundo a artista, uma pessoa no público apontou um laser em direção ao rosto das cantoras e também para um drone que sobrevoava o evento. O momento repercutiu nas redes sociais após vídeos da apresentação circularem na internet.

No palco, Maraisa criticou o comportamento e alertou sobre os riscos da prática para quem estava no local. “Cara, não tem por que colocar laser na cara das cantoras, e não tem por que colocar laser no drone para derrubar em cima das pessoas e machucar. Então, se não sabe usar, se retire! A mulherada aqui é brava mesmo!”, afirmou.

O uso de lasers direcionados aos olhos pode causar danos à visão, além de comprometer equipamentos eletrônicos, como drones utilizados durante apresentações e eventos.