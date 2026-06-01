Clara é a primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo - Reprodução/Instagram

Clara é a primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 20:16

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo encantaram ao exibirem os registros da primeira viagem internacional com a filha, Clara, de 5 meses. O casal visitou a Disney, na Flórida, Estados Unidos, e comentou sobre as lembranças no parque temático com a bebê.

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"Construindo histórias que serão contadas com muito amor e carinho para ela no futuro", escreveram na legenda.

Os cliques em família receberam comentários dos seguidores de Camila e Klebber. "Meu Deus, que bonequinha linda", elogiou um perfil. "Completamente apaixonada por vocês", declarou outro. "A Clarinha é lindinha demais da conta", afirmou um terceiro.