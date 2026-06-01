Kim Kardashian publica foto com Lewis Hamilton nas redes sociaisReprodução/Instagram
Nas imagens publicadas no Instagram, Kim aparece pedalando ao lado do britânico, apontado como seu namorado. Esta foi a primeira vez que a socialite incluiu Hamilton em uma publicação no feed.
Apesar da estreia do piloto em uma postagem de Kardashian, os dois já haviam aparecido juntos anteriormente nas redes sociais de Lewis. Em um vídeo publicado pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1, Kim surge reagindo às manobras feitas por ele pelas ruas de Tóquio, no Japão.
Os rumores de um possível relacionamento entre a empresária e o inglês começaram a ganhar força no início deste ano, após os dois passarem a ser vistos juntos em diferentes ocasiões.
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