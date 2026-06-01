Kim Kardashian publica foto com Lewis Hamilton nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Kim Kardashian publica foto com Lewis Hamilton nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 15:49

Rio – A empresária e influenciadora Kim Kardashian, de 45 anos, compartilhou nesta segunda-feira (1) um álbum de fotos em suas redes sociais com momentos da rotina ao lado da família, amigos e dos filhos. Entre os registros, um dos que mais chamou atenção foi ao lado do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, de 41 anos.



Nas imagens publicadas no Instagram, Kim aparece pedalando ao lado do britânico, apontado como seu namorado. Esta foi a primeira vez que a socialite incluiu Hamilton em uma publicação no feed.



Apesar da estreia do piloto em uma postagem de Kardashian, os dois já haviam aparecido juntos anteriormente nas redes sociais de Lewis. Em um vídeo publicado pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1, Kim surge reagindo às manobras feitas por ele pelas ruas de Tóquio, no Japão.



Os rumores de um possível relacionamento entre a empresária e o inglês começaram a ganhar força no início deste ano, após os dois passarem a ser vistos juntos em diferentes ocasiões.