Mavie reage ao mascote da Seleção em jogo de NeymarReprodução / Instagram
O vídeo ganhou repercussão após mostrar a menina apontando para o campo e repetindo “sai, sai” durante a partida. Nas redes, internautas interpretaram a cena como uma possível demonstração de ciúmes do pai, que estava próximo de outras pessoas no local.
Diante da repercussão, Bruna decidiu esclarecer o contexto do momento. “Sobre o vídeo da Mavie ‘brava’: ela não estava com ciúmes do pai nesse. Estava brava com o mascote do Canarinho. Ela acha que ele é ‘do mal’ por ter aquela carinha, e ficou brava que ele estava no campo”, escreveu.
Essa não foi a primeira vez que a influenciadora comentou sobre o comportamento da filha em relação ao jogador. Há cerca de duas semanas, Bruna revelou que Mavie costuma demonstrar ciúmes em algumas situações, principalmente quando outras crianças se aproximam de Neymar durante os jogos.
Na ocasião, ela compartilhou um vídeo em que a menina observava o pai entrar em campo cercado por pequenos torcedores. Ao ser questionada se as crianças poderiam ficar perto dele, Mavie respondeu: “Não pode! Não pode entrar!”, enquanto fazia sinal negativo com as mãos.
Kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Ak5z2BI1Bm— narisns (@narinsns) June 1, 2026
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