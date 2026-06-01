Mavie reage ao mascote da Seleção em jogo de Neymar - Reprodução / Instagram

Mavie reage ao mascote da Seleção em jogo de NeymarReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 11:52 | Atualizado 01/06/2026 11:53

Rio - Após viralizar nas redes sociais por supostamente demonstrar ciúmes de Neymar durante o amistoso entre Brasil e Panamá, Mavie teve sua reação explicada pela mãe, Bruna Biancardi. Nesta segunda-feira (1º), a influenciadora usou os stories do Instagram para comentar o assunto e afirmou que a filha se incomodou, na verdade, com a presença do mascote da Seleção Brasileira no gramado do Maracanã.

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O vídeo ganhou repercussão após mostrar a menina apontando para o campo e repetindo “sai, sai” durante a partida. Nas redes, internautas interpretaram a cena como uma possível demonstração de ciúmes do pai, que estava próximo de outras pessoas no local.Diante da repercussão, Bruna decidiu esclarecer o contexto do momento. “Sobre o vídeo da Mavie ‘brava’: ela não estava com ciúmes do pai nesse. Estava brava com o mascote do Canarinho. Ela acha que ele é ‘do mal’ por ter aquela carinha, e ficou brava que ele estava no campo”, escreveu.Essa não foi a primeira vez que a influenciadora comentou sobre o comportamento da filha em relação ao jogador. Há cerca de duas semanas, Bruna revelou que Mavie costuma demonstrar ciúmes em algumas situações, principalmente quando outras crianças se aproximam de Neymar durante os jogos.Na ocasião, ela compartilhou um vídeo em que a menina observava o pai entrar em campo cercado por pequenos torcedores. Ao ser questionada se as crianças poderiam ficar perto dele, Mavie respondeu: “Não pode! Não pode entrar!”, enquanto fazia sinal negativo com as mãos.