Chrigor segue internado - Reprodução de vídeo / Instagram

Chrigor segue internadoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/06/2026 09:32

Rio - Internado desde sexta-feira (29) devido a uma hemorragia digestiva, o cantor Chrigor apareceu pela primeira vez nas redes sociais, neste domingo (31), em um vídeo publicado no perfil dele no Instagram. Nas imagens, o cantor, ex-vocalista do Exaltasamba, aparece na cama do hospital e tranquiliza os fãs.

"Estou aqui com o meu amor, mandando beijo pra todo mundo que orou", afirmou Amanda Arantes, mulher de Chrigor, no vídeo. O artista, então, mandou um recado para os fãs. "Pessoal preocupado comigo, estou bem já, graças a Deus. Foi alguma coisa que eu comi, ou que eu bebi", disse, aos risos.

Esposa de Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba, atualiza estado de saúde do cantor pic.twitter.com/vobQaW2OX7 — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 1, 2026

Na manhã desta segunda (1º), a equipe de Chirgor informou, em nota, que ele "segue internado sob recomendação médica, ainda sem previsão de alta, aguardando resultado de exames".

Vale lembrar que Chrigor foi hospitalizado por três vezes no ano passado. Em fevereiro, o cantor sofreu uma luxação no pé durante show em São Paulo. Dois meses depois, ele deu entrada no hospital para reposição de vitaminas. Já em setembro, o artista sentiu dores nas costas após separar a briga dos cachorros e recebeu atendimento médico.



