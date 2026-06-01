Chrigor segue internadoReprodução de vídeo / Instagram
Esposa de Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba, atualiza estado de saúde do cantor pic.twitter.com/vobQaW2OX7— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 1, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Chrigor segue internadoReprodução de vídeo / Instagram
Esposa de Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba, atualiza estado de saúde do cantor pic.twitter.com/vobQaW2OX7— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 1, 2026
Internado, Chrigor surge em vídeo e manda recado para os fãs
Cantor deu entrada no hospital na última sexta-feira (29)
Ana Castela esclarece ida ao hospital e diz que adiou cirurgia estética
Cantora tranquiliza fãs depois de publicar vídeo grogue de anestesia
Luciano Huck expõe gafe em jantar para técnico da Seleção
Apresentador deu detalhes da situação durante entrevista com Ancelotti exibida no 'Domingão'
Belo e Alcione cantam hino em amistoso da Seleção e viralizam
Desempenho dos artistas dividiu a opinião dos internautas
Wanessa recorda problema com álcool e fala sobre drogas: 'Nunca tive vontade'
Cantora também comenta a vida amorosa: 'Estou no dedo bom'
Vini Jr. defende Virginia Fonseca depois dela ser xingada em amistoso
Jogador afirmou que, apesar do término, 'o respeito e carinho seguem'