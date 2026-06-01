Wanessa em entrevista ao canal Corredor 5, do Youtube - Reprodução / YouTube

Wanessa em entrevista ao canal Corredor 5, do YoutubeReprodução / YouTube

Publicado 01/06/2026 07:20

Rio - Wanessa Camargo contou que já enfrentou problemas com o álcool em um momento da carreira. A artista explicou que percebeu a situação fugir do controle e logo maneirou no consumo da bebida. O assunto surgiu quando ela falava sobre a música "Gostar de Mim".

"A minha geração consumia muita droga. bebia demais. Daí eu quis falar um pouco sobre isso assim nessa letra", explicou ela, em entrevista ao canal "Corredor 5", no YouTube. O apresentador Clemente Magalhães comentou: "Você sempre foi certinha, né? Assim, pelo menos para o mundo".

Wanessa, então, revelou: "De meus pulos. Minha questão foi mais com o álcool. Sempre gostei de beber, de pouquinho, era aquela coisa social. Teve um momento que o álcool começou a sair do controle, mas assim, eu já puxei a rédea. Eu já sou rápida. Não gosto de nada me tire do controle...", lembrou.

"A gente bebia, ia pra festa, bebe vodca com energético e tem um momento que estava indo para muita festa e era toda festa bebendo muito, acordava de ressaca, tinha que trabalhar...", acrescentou. Ela também disse que com droga "sempre foi careta". "Nunca tive vontade".

Na entrevista, Wanessa contou que também enfrentou a síndrome do pânico. "No meio do processo do álcool". Ela, então, falou sobre o tratamento. "Parei de beber álcool, fiquei um tempão para retomar o álcool social de uma forma saudável na minha vida".

Clemente quis saber qual foi o gatilho para a cantora ter ido para esse "caminho ruim". "Falta de amor mesmo. A baixa autoestima é destruidora... A gente não acredita no nosso potencial, na gente. A gente acredita que não é não é bom para ser amado, para ser escolhido, para ter talento. E a gente faz o que? se maltrata. A gente coloca na nossa vida gente que destrói a gente, entra relação para machucar a gente".

Wanessa, que atualmente namora o ator Bruno Bevan, mencionou a vida amorosa. "Já tive dedo bom e dedo ruim para relacionamento. Já tive os dois, dependo do momento. Estou no dedo bom agora porque eu sei que eu mereço o melhor. Quando você entende que merece ser feliz, a vida te dá algo que você merece".

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