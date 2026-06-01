Paolla Oliveira fez publicação reflexiva sobre volta à rotina - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira fez publicação reflexiva sobre volta à rotina Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 19:46

Rio - Paolla Oliveira compartilhou uma série de fotos do período de férias na Itália para comentar sobre a volta à rotina, nesta segunda-feira (1°). A atriz de 44 anos destacou a importância de aproveitar os momentos de lazer e celebrar a vida que ela construiu graças a carreira.

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"Fui descansar rapidinho e voltei. E a coisa mais maravilhosa de tudo é voltar para uma vida que a gente preencheu, sabe? A sensação mais prazerosa de todas. Porque a gente sempre leva um turbilhão de coisas na cabeça, né? A minha nunca desliga por completo", admitiu.

A artista refletiu sobre pode contar com pessoas especiais para curtir esses momentos junto dela. "O que percebi é que desacelerar ao lado de quem a gente gosta deixa tudo muito mais leve. Nos dias de pausa, estive com amigos e pessoas que me fazem bem. As companhias são preciosas e fazem esse tempo valer muito".

"Voltei para um trabalho que me move, uma casa com a minha cara, encontros que me alimentam, bichos que me apaixonam, uma vida inteira que é minha e que eu escolhi", concluiu Paolla.