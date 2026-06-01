Madonna postou vídeo sensual para celebrar Mês do Orgulho - Reprodução/Instagram

Madonna postou vídeo sensual para celebrar Mês do OrgulhoReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 18:50

Rio - Madonna, de 67 anos, compartilhou um vídeo ousado nesta segunda-feira (1°) para comemorar o início do Mês do Orgulho. O período é celebrado em junho e dedicado à visibilidade e conscientização da comunidade LGBTQIAPN+.

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Com os seios descobertos, a cantora mandou um recado para os fãs. "Nada como o amor de uma mãe...Feliz Mês do Orgulho. Vejo vocês em breve", escreveu na legenda.

Os seguidores destacaram a importância de Madonna ser uma voz de apoio à comunidade. "Uma coisa que eu adoro na Madonna é que ela nunca se importou com o que a mídia tem a dizer sobre ela", comentou um perfil. Obrigado por seres uma voz constante de proteção e empoderamento há mais de 40 anos", disse outro.

Em abril, a artista anunciou o novo álbum de estúdio, intitulado "Confessions On A Dance Floor: Part II". o projeto chega às plataformas digitais no dia 3 de julho. Além disso, ela será uma das atrações da final da Copa do Mundo. Shakira e BTS também se apresentarão no evento.