Travis Scott é vaiado em show na TurquiaReprodução/Instagram
Travis Scott é vaiado e revolta fãs com apresentação curta na Turquia
Rapper se apresentou em Istambul durante evento que prometia performance de 90 minutos, o que não aconteceu
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