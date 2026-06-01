Travis Scott é vaiado em show na Turquia - Reprodução/Instagram

Travis Scott é vaiado em show na TurquiaReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 14:13

Rio – O rapper norte-americano Travis Scott foi alvo de vaias do público na madrugada desta segunda-feira (1), em Istambul, na Turquia, durante a primeira apresentação de sua turnê no país. A reação negativa aconteceu após o artista subir ao palco para um show de cerca de 20 minutos, apesar da divulgação do evento prometer uma experiência de 90 minutos.

Segundo o material promocional, o espetáculo teria um formato “DJ set & mic”, descrito como “uma apresentação que vai além de um show clássico”, com início previsto para as 23h e participações de outros artistas. Os ingressos custavam a partir de US$ 330, valor equivalente a cerca de R$ 1.663 na cotação atual.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, Travis Scott teria iniciado sua participação com cerca de uma hora e meia de atraso. A curta duração da performance gerou revolta entre os fãs, que lotaram os comentários de vídeos divulgados pela promotora TemaCC.

“O vídeo é mais longo do que o evento”, ironizou um internauta. “Parabéns à equipe de edição, conseguiram encaixar toda a apresentação no vídeo”, escreveu outro. “Estão compartilhando isso sem vergonha”, comentou mais um usuário.

Em entrevista à imprensa local, o diretor-executivo da TemaCC, Taylan Ozcan, defendeu o evento e afirmou que Travis participou da festa por aproximadamente uma hora antes da apresentação musical. “Ele foi o anfitrião da festa por uma hora… depois fez uma apresentação excepcional de 20 minutos”, declarou.

Após a repercussão negativa, Travis Scott se pronunciou nas redes sociais. “Para todos os ragers na Turquia, eu apenas vim para ser o anfitrião de uma festa de amigos em um grande dia. Mal posso esperar para voltar e fazer uma apresentação de verdade”, escreveu o artista.

