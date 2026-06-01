Solange Almeida e o marido, Monilton - Reprodução de vídeo

Solange Almeida e o marido, MoniltonReprodução de vídeo

Publicado 01/06/2026 09:57

Rio - Solange Almeida falou sobre o período em que ficou separada do marido, Monilton, em entrevista exibida no "Em Família", na TV Globo, comandado por Eliana, e revelou o motivo do término. O casal colocou um ponto final no relacionamento há 10 anos, e se reconciliou em 2019.



"O preconceito das pessoas acho que meio que me contagiou na época, né? Eu tinha muita vergonha, porque a gente saía e as pessoas perguntavam se ele era meu filho. Esse tempo que nós passamos longe um do outro, eu acho que foi necessário", disse Solange.

Eliana comentou a situação. "Vocês iam deixar uma história de amor pra trás por conta do que as pessoas poderiam imaginar. E que bom que vocês voltaram", celebrou. "Pois é, Deus sabe de tudo", reagiu Solange. A apresentadora disparou: "E agora é pra sempre". "Se Deus quiser", frisou a cantora.

Solange Almeida relembra separação do marido e revela motivo do término pic.twitter.com/UezNnthJ8Y — WWLBD (@whatwouldlbdo) May 31, 2026

Solange e Monilton se casaram no civil em novembro de 2020. Em março de 2022, os dois subiram ao altar em uma cerimônia realizada no Ceará.