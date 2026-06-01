Luciano Huck e Carlo AncelottiReprodução de vídeo / TV Globo
Luciano Huck comete gafe com Carlo Ancelotti parte 1 pic.twitter.com/kEsbkPz8uh— WWLBD (@whatwouldlbdo) May 31, 2026
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Luciano Huck e Carlo AncelottiReprodução de vídeo / TV Globo
Luciano Huck comete gafe com Carlo Ancelotti parte 1 pic.twitter.com/kEsbkPz8uh— WWLBD (@whatwouldlbdo) May 31, 2026
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