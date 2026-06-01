Luciano Huck e Carlo Ancelotti - Reprodução de vídeo / TV Globo

Luciano Huck e Carlo AncelottiReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/06/2026 08:27 | Atualizado 01/06/2026 08:27

Rio - Luciano Huck revelou que cometeu uma gafe com Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, durante um jantar íntimo em sua casa. Em entrevista com o italiano, exibida no "Domingão", o apresentador disse que, na ocasião, serviu um queijo "concorrente" da terra natal dele, e pediu desculpas pelo erro.

"Agora eu preciso dividir uma coisa com você para terminar. Poucas semanas atrás, eu tive o privilégio de receber o Ancelotti e a esposa (Mariann Barrena McClay) para uma conversa e um jantar em casa. Pensei: 'vou fazer um jantar italiano, uma massa, com aquele queijo que você passa um maçarico, derrete o queijo, ele vai gostar'", lembrou.

"Descobri durante a conversa que ele é nascido e criado em Reggiolo, que é na região de Parma, da onde vem o parmigiano reggiano, que é um dos queijos mais conhecidos e importantes do mundo. Quando o Ancelotti chegou para comer lá em casa, eu servi um queijo bonito, que era um grana padano", disse Huck. O técnico deu risada. "Que é o concorrente".

Luciano, então, se desculpou pela gafe. "Te peço desculpas". Para corrigir o erro, o apresentador presenteou Ancelotti com um queijo da cidade dele, que pesava 30kg.