Luísa Sonza apresenta Telefone no Domingão com HuckReprodução / Globo
A música foi lançada na noite do dia 17 de março de 2026, acompanhada de um clipe oficial gravado nas ruas de São Paulo. “Telefone” funciona como o lead single de Brutal Paraíso, novo álbum de Luísa.
No palco do programa, a cantora apareceu acompanhada de banda e entregou uma apresentação ao vivo da faixa. Nas redes, perfis de fãs compartilharam trechos da performance e celebraram o momento.
Aos 27 anos, Luísa Sonza é natural do Rio Grande do Sul, e ganhou projeção nacional com músicas como "Boa Menina", "Braba", "Penhasco" e "Escândalo Íntimo", consolidando-se como um dos principais nomes do pop nacional.