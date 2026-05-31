Ivete Sangalo faz show de abertura antes de amistoso da Seleção no MaracanãManuela Scarpa/Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ivete Sangalo chegou ao Maracanã para comandar um show antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (31). A apresentação começa às 16h30, cerca de duas horas antes de a bola rolar, e marca a despedida da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. 
fotogaleria
Ivete Sangalo faz show de abertura antes de amistoso da Seleção no Maracanã - Manuela Scarpa/Brazil News
Ivete Sangalo faz show de abertura antes de amistoso da Seleção no Maracanã - Manuela Scarpa/Brazil News
Ivete Sangalo faz show de abertura antes de amistoso da Seleção no Maracanã - Manuela Scarpa/Brazil News
Ivete Sangalo faz show de abertura antes de amistoso da Seleção no Maracanã - Manuela Scarpa/Brazil News

O esquenta terá participação de Ronaldinho Gaúcho, Denílson, Edílson, Belletti e Júnior, nomes que fizeram parte da conquista do pentacampeonato em 2002. 

O show terá transmissão ao vivo pelo Multishow, com sinal aberto inclusive para não assinantes. Depois do amistoso contra o Panamá, a Seleção embarca para os Estados Unidos, onde ainda enfrenta o Egito, no sábado (6), antes da estreia na Copa contra Marrocos na semana seguinte (13).