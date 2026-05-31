Flávia Noronha é expulsa de hotel em Nova York - Reprodução do Instagram

Flávia Noronha é expulsa de hotel em Nova YorkReprodução do Instagram

Publicado 31/05/2026 10:43

Rio - Flávia Noronha relatou nas redes sociais, neste sábado (30), que foi expulsa do hotel onde estava hospedada em Nova York, nos Estados Unidos. A apresentadora do "TV Fama", da RedeTV!, contou, em vídeos publicados no Instagram Stories, que o episódio ocorreu após ela receber uma multa de 500 dólares, cerca de R$ 2,7, por supostamente ter fumado no quarto do local, contestar a punição e chamar a polícia.

"Eu não fumo, meu marido não fuma, estou com a Nina (sua filha) no meu quarto. Eles acusaram a gente de ter fumado no quarto e me deram uma multa de 500 dólares... E aqui está falando que pode ser marijuana, cigarettes, smoking, vaping... Eu não uso nada disso", afirmou Flávia.

Ela, então, solicitou ao hotel provas de que teria fumado no quarto. "Foi algo baseado em nada. Não tem cheiro, não tem nada, não tiraram foto, não tem nada. Eles só fazem isso para cobrar 500 dólares, para roubar 500 dólares da gente", disse. O marido da apresentadora chegou a solicitar um teste para provar que ele e a família não tinham fumado nas últimas 24h, mas o hotel se negou a realizar.

Devido a situação, Flávia optou por chamar a polícia e acabou sendo expulsa do hotel. "Além de me roubarem 500 dólares, eles acabaram de me expulsar o hotel... O gerente disse que temos fazer o check out agora, porque ele está bravinho. A gente não tem para onde ir. E agora, como faz?". Ela, ainda, mostrou que estava ao lado de fora do local com suas malas.

Pouco tempo depois, ela mostrou que havia encontrado um outro hotel para se hospedar com a família.



