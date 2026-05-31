Nattan - Reprodução / Instagram

NattanReprodução / Instagram

Publicado 31/05/2026 09:38

Rio - Nattan, de 27 anos, usou o Instagram Stories para pedir desculpas ao público de Maracanaú, no Ceará, após não "fazer um show legal" durante o São João do município, na última sexta-feira (29), e prometeu retornar à cidade para uma apresentação gratuita. Em vídeos publicados no X, Twitter, o cantor aparecia sem camisa no palco e internautas apontaram que ele estava bêbado. O artista confirmou que havia tomado uma no camarim e se "emocionou demais".

"Fala, galera. Maracanaú, estava há umas semanas que eu vinha tão animado e ansioso para o show de Maracanaú, principalmente porque a gente decidiu, eu e o Zé (Vaqueiro), fazer o show juntos. Ele no palco com a banda dele e eu no outro palco com a minha banda também. Acabamos que começamos a tomar uma no camarim e tal. Acho que me emocionei demais, tanto que eu estava querendo viver aquele momento ali também", disse o cantor.

"Eu acho que me emocionei demais e não fiz um show legal. Não foi um show bom, como vocês costumam sempre ver, como vocês costumam estar. E eu acho que, por mais respeito ao meu público, eu devo voltar em Maracanaú. Então eu estou escolhendo aqui uma data nesse São João mesmo agora para fazer um show totalmente de graça para vocês em Maracanaú. Está todo mundo convidado. Eu respeito muito vocês. Um beijo no coração", acrescentou.



Nattan, então, comentou que divulgará novos detalhes sobre a apresentação em breve. "Logo, logo eu venho aqui falar a data para vocês, para a gente se encontrar novamente. Dessa vez vamos aproveitar muito. Vai ser um show daqueles que vocês são acostumados a ter do Nattanzinho", prometeu.







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Em seguida, ele confessou que não lembrava de alguns momentos da apresentação. "Que eu me lembro, acho que eu cantei umas cinco. Me falaram que eu cantei umas 60...Vamos lá marcar uma nova data... Máximo carinho e respeito ao meu público, e me desculpe". Nattan também mostrou um vídeo em que ele aparecia sem camisa dançando no show. "Meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça".

Criticado por internautas

A postura de Nattan no show com Zé Vaqueiro, na última sexta, foi criticada pelos internautas. "O cara subiu no palco completamente bêbado, tirou a camisa, fez um show de merd* a ponto de ter que se pronunciar, se desculpar e oferecer um show de graça, que falta de profissionalismo", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Nattan foi fazer o show em São João bêbado, não entregou o repertório e apareceu prometendo show gratuito para compensar. Não leva nada a sério, tudo vira piada. Cansativo demais esse nível de imaturidade disfarçado de jeito despojado", opinou outro.

"Pra mim é inadmissível um cantor beber no show, nós estamos lá pra curtir, eles estão trabalhando, deviam levar a sério a profissão que escolheram pra vida", disparou uma usuária do Instagram. "Que falta de respeito com o público, falta de comprometimento, falta de compromisso… falta de tudo!", apontou outra.