Viih Tube fala sobre transformação física antes do casamento - Reprodução/Instagram

Viih Tube fala sobre transformação física antes do casamentoReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2026 19:56

Rio – A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, falou sobre transformação física às vésperas de se casar oficialmente com Eliezer, pai de seus filhos Lua e Ravi. Ela revelou que o emagrecimento é resultado de sua ansiedade, e negou estar passando por um 'projeto noiva' ou qualquer tipo de transformação estética.

Ela passou por uma mudança física aparente nos últimos meses, emagrecendo mais de 20 kg, e realizando procedimentos de lipoaspiração, abdominoplastia e correções abdominais.

“Não estou fazendo nenhuma loucura ou querendo emagrecer ou algo assim. Acabei emagrecendo um pouco por ansiedade, porque, quando estou ansiosa, acabo comendo um pouco menos, mas foi consequência”, disse em entrevista à 'Quem'.

Para Viih, a prioridade é a saúde, “Meus exames estão muito bons, eu criei uma rotina saudável de treinar todos os dias e tudo mais, então estou bem satisfeita com o que venho fazendo por mim”.

A influenciadora afirmou ainda que não tem a intenção de fazer nenhum outro procedimento antes de seu matrimônio, e que se sente feliz com sua aparência.

