Lucas Rangel rebate críticas sobre paternidade - Reprodução/Instagram

Lucas Rangel rebate críticas sobre paternidadeReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2026 16:08

Rio – O influenciador Lucas Rangel, de 29 anos, fala sobre críticas que tem recebido nas redes sociais pelo seu papel como pai na criação de sua filha Mia, com o marido Lucas Bley.



Ele rebateu as falas, postadas no X (antigo Twitter) afirmando que seu parceiro seria como um “pai solo”, e que Rangel é ausente em sua família. Os comentários refletem a diferença no conteúdo produzido por ele e seu companheiro. Bley compartilha diariamente publicações falando sobre a rotina de Mia, enquanto o YouTuber faz, geralmente, vídeos de tom humorístico.



Para Rangel, o caso se enquadra como “preconceito velado”. Ele, em legenda da publicação, relata que não irá aceitar que esse tipo de comentário seja feito, pois “é um grande absurdo”.