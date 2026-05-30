Lucas Rangel rebate críticas sobre paternidadeReprodução/Instagram
Ele rebateu as falas, postadas no X (antigo Twitter) afirmando que seu parceiro seria como um “pai solo”, e que Rangel é ausente em sua família. Os comentários refletem a diferença no conteúdo produzido por ele e seu companheiro. Bley compartilha diariamente publicações falando sobre a rotina de Mia, enquanto o YouTuber faz, geralmente, vídeos de tom humorístico.
Para Rangel, o caso se enquadra como “preconceito velado”. Ele, em legenda da publicação, relata que não irá aceitar que esse tipo de comentário seja feito, pois “é um grande absurdo”.
Lucas, ainda, questiona o entendimento de paternidade perpetuado na internet. “A questão principal que eu estou trazendo aqui, não é como se isso me incomodasse ou atrapalhasse a minha carreira, mas é porque, em que momento, a gente tornou normal ser presente na vida do filho só quando posta?”, disse.
Ele também falou sobre futuros projetos junto da filha, e de uma publicidade que ele realizou com a bebê.
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