Ary Mirelle mostra antes e depois do corpo após 8 meses do nascimento do filho com Jõao Gomes, Joaquim - Reprodução / Instagram

Ary Mirelle mostra antes e depois do corpo após 8 meses do nascimento do filho com Jõao Gomes, JoaquimReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2026 11:39

Rio - Mulher do cantor João Gomes, Ary Mirelle mostrou as mudanças no corpo, oito meses após o parto de Joaquim, em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado (30), e fez um desabafo sobre autoestima, saúde e retomada da rotina depois do resguardo.

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Na legenda, Ary contou que também passou por momentos de insegurança e chegou a acreditar que não conseguiria mudar os próprios hábitos. "Eu também já estive no lugar de achar que não iria conseguir. Eu também já estive no lugar de 'vou comer mesmo, não vou conseguir emagrecer nunca'", escreveu.



A influenciadora afirmou que, antes da mudança, evitava frequentar a academia, se comparava com outros corpos e sentia que não tinha fôlego para brincar com os filhos. "Eu também achava que meu marido me achava feia e isso me deixava péssima", disse.



Ary explicou que decidiu deixar os costumes ruins de lado depois do nascimento do filho e que, desde então, passou a buscar uma rotina mais saudável. "Isso não é só sobre estética, isso é sobre saúde", esclareceu.



Ela também deixou uma mensagem para outras mães que passam pelo puerpério. O resguardo passa, viu? E quando passa, você se revigora e volta a lembrar da mulher que sempre foi... Se cuidem e se priorizem, mulheres. Nada é mais forte que a vontade de Deus na nossa vida”.

Na legenda, Ary contou que também passou por momentos de insegurança e chegou a acreditar que não conseguiria mudar os próprios hábitos. "Eu também já estive no lugar de achar que não iria conseguir. Eu também já estive no lugar de 'vou comer mesmo, não vou conseguir emagrecer nunca'", escreveu.A influenciadora afirmou que, antes da mudança, evitava frequentar a academia, se comparava com outros corpos e sentia que não tinha fôlego para brincar com os filhos. "Eu também achava que meu marido me achava feia e isso me deixava péssima", disse.Ary explicou que decidiu deixar os costumes ruins de lado depois do nascimento do filho e que, desde então, passou a buscar uma rotina mais saudável. "Isso não é só sobre estética, isso é sobre saúde", esclareceu.Ela também deixou uma mensagem para outras mães que passam pelo puerpério. O resguardo passa, viu? E quando passa, você se revigora e volta a lembrar da mulher que sempre foi... Se cuidem e se priorizem, mulheres. Nada é mais forte que a vontade de Deus na nossa vida”.

Nos stories, Ary apareceu ao lado do marido, João Gomes. No vídeo, o cantor contou que a influenciadora queria chegar a 54 kg, mas acabou perdendo mais peso do que esperava. "Quando você começa a treinar, que começa a construir músculo, seu metabolismo acelera", explicou ele. A influenciadora completou dizendo que agora precisa ajustar a alimentação para ganhar massa magra: "Aí tem que comer pra pegar massa magra".