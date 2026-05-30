Rio - Após se envolver em uma confusão em um restaurante na Zona Sul do Rio por se aborrecer com a cobrança de uma taxa, Ed Motta passou por uma situação inusitada durante um show no Circo Voador, na Lapa, na noite desta sexta-feira (29). Um fã arremessou uma rolha no palco e o artista interrompeu a apresentação por alguns instantes para comentar a situação.
"Caramba, eu perdi a entrada do refrão por causa disso. Culpa de quem jogou essa rolha, sensacional. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para quem jogou a rolha. Deixa eu ver qual é (a marca) do vinho", afirmou o cantor. Em seguida, ele disparou: "Posso guardar?". No vídeo, também é possível ouvir um fã gritar: "Tem que pagar a taxa".
A confusão envolvendo Ed no restaurante aconteceu no dia 2 deste mês. Segundo relatos de funcionários e clientes, a discussão começou após questionamentos sobre a cobrança da taxa de rolha, aplicada ao consumo de vinhos levados pelos próprios frequentadores.
O artista estava acompanhado de amigos e o grupo levou sete garrafas de vinho ao local. Cinco foram consumidas, e a conta ultrapassou R$ 7 mil. De acordo com os responsáveis pelo restaurante, o cantor costumava receber isenção da taxa quando frequentava o espaço sozinho, mas a cobrança é mantida em situações com grupos.
No último dia 12, Ed prestou depoimento na 15ª DP (Gávea). O artista é investigado pelo crime de injúria por preconceito depois de chamar um funcionário de "Paraíba". Ele, no entanto, nega que tenha ofendido qualquer atendente.