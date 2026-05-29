Paolla Oliveira fez homenagem no aniversário de Debora Bloch - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira fez homenagem no aniversário de Debora Bloch Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 22:43

Rio - Paolla Oliveira prestou uma homenagem para Debora Bloch, que completou 63 anos nesta sexta-feira (29). A atriz de 44 anos usou o Instagram Stories para compartilhar uma montagem com diversas fotos ao lado da veterana.

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"Parabéns! Você passou pela minha vida e não deixou mais sair. Minha admiração e todo o meu carinho para o seu novo ano", desejou a artista.

As atrizes estreitaram os laços quando atuaram juntas no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. Debora Bloch interpretou a icônica vilã Odete Roitman, enquanto Paolla Oliveira ficou com o papel de Heleninha Roitman, filha da empresária. Na primeira versão, as personagens foram vividas, respectivamente, por Beatriz Segall e Renata Sorrah.