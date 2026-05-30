Bruna Ribas cai na risada quando o marido, Diego Ribas, conta que faria participação no Dança dos FamososReprodução / Instagram

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Rio - Diego Ribas divertiu os seguidores ao pregar uma peça na mulher, Bruna, sobre uma suposta participação no "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com o Huck", da TV Globo. Em vídeo publicado nas redes, o ex-jogador do Flamengo aparece contando que teria sido convidado para a competição, enquanto a mulher reage sem acreditar.
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Bruna Ribas cai na risada quando o marido, Diego Ribas, conta que faria participação no 'Dança dos Famosos' - Reprodução / Instagram

"Ô gata, deixa eu falar um negócio. Vou fazer o 'Dança dos Famosos'", disse Diego. Bruninha caiu na risada e rebateu: "Ai, Diego, para! Que besteira". O ex-meia ainda tentou manter a brincadeira e cobrou apoio da amada. "É sério. Começa em agosto. Vocês têm que me encorajar", destacou ele mostrando o celular para Bruna. "Ai, coitado", respondeu ela, ainda desconfiada e sem parar de rir.

Na sequência, Diego insistiu que a experiência o faria bem. "Por que ela tá rindo? Uma dançarina faz comigo. Vai movimentar", comentou. Bruninha, porém, seguiu sem acreditar. "Ah, tá bom, meu amor.", brincou, ao que o marido a zoa, dizendo: "ela não é ciumenta não, tá, pessoal?". 
Na legenda da publicação, o ex-jogador escreveu: "E por aí, qual seria a reação da patroa? Depois desse não simpático e sorridente ficou claro que não vai rolar". 

Diego Ribas é casado com Bruna desde 2010. Ex-jogador do Flamengo, ele se aposentou dos gramados em 2022 e, desde então, passou a atuar como comentarista, palestrante e compartilha, de vez em quando, conteúdos familiares nas redes sociais.