Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncerReprodução / Instagram

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Rio - Em remissão do câncer de mama, Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, publicou, no Instagram, nesta sexta-feira (30), detalhes da festa que realizou para celebrar o fim das sessões de quimioterapia. A influenciadora digital havia sido diagnosticada com a doença em dezembro do ano passado. 
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Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
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Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram
Bruna Furlan relembra o dia em que tocou o sino em comemoração ao fim da sua quimioterapia - Reprodução / Instagram

"Um mês desse dia tão gostoso. Primeira comemoração de muitas", escreveu ela ao publicar as fotos da celebração. Nas imagens, Bruna aparece usando uma peruca rosa ao lado de familiares e amigos, cercada por flores, bolo e mensagens de apoio.
Entre os registros, Bruna também mostrou momentos descontraídos da festa, incluindo um dos cachorros da família usando uma peruca colorida semelhante à que ela utilizou. Nos comentários, seguidores e amigos celebraram avitória da influenciadora. "Você vencendo batalhas. Dia de glória", escreveu a mãe de Bruna, Bel Nobrega.

No ínicio de maio, a influenciadora havia revelado que concluiu oito sessões de quimioterapia e recebeu a notícia da remissão da doença. Em um relato emocionado, ela descreveu o período como uma das experiências mais transformadoras de sua vida.

"Uma semana atrás, minha vida recomeçou. Deus me deu uma nova chance, um renascimento", escreveu. "Foram oito sessões de quimioterapia. Isso é pouco quando comparamos a milhares de pessoas guerreiras e corajosas que passam anos lutando essa batalha. Foram só dois meses, mas, na prática, para mim, foi uma vida inteira. Eu digo que renasci não somente pela minha remissão, mas porque essa experiência é extremamente transformadora. Quem me conhecia antes da quimio não me conhece hoje", declarou.

Apesar das dificuldades enfrentadas durante o processo, agradeceu à equipe médica, à família e aos amigos que estiveram ao seu lado. "Essa vitória é dela, dos meus médicos e enfermeiras, de Deus, dos meus pais, das minhas amigas e de todo mundo que esteve ao meu lado durante essa jornada. Mas, sobretudo, essa vitória é minha. E que vitória linda."

A mãe de Bruna, Bel Nobrega, comemorou seus 60 anos no mesmo período em que a filha recebeu a notícia.