Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncer - Reprodução / Instagram

Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncerReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2026 12:37

Rio - Em remissão do câncer de mama, Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, publicou, no Instagram, nesta sexta-feira (30), detalhes da festa que realizou para celebrar o fim das sessões de quimioterapia. A influenciadora digital havia sido diagnosticada com a doença em dezembro do ano passado.

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"Um mês desse dia tão gostoso. Primeira comemoração de muitas", escreveu ela ao publicar as fotos da celebração. Nas imagens, Bruna aparece usando uma peruca rosa ao lado de familiares e amigos, cercada por flores, bolo e mensagens de apoio. "Um mês desse dia tão gostoso. Primeira comemoração de muitas", escreveu ela ao publicar as fotos da celebração. Nas imagens, Bruna aparece usando uma peruca rosa ao lado de familiares e amigos, cercada por flores, bolo e mensagens de apoio.