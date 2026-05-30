Um mês após fim da quimioterapia, Bruna Furlan compartilha registros de festa em comemoração à remissão do câncerReprodução / Instagram
"Um mês desse dia tão gostoso. Primeira comemoração de muitas", escreveu ela ao publicar as fotos da celebração. Nas imagens, Bruna aparece usando uma peruca rosa ao lado de familiares e amigos, cercada por flores, bolo e mensagens de apoio.
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No ínicio de maio, a influenciadora havia revelado que concluiu oito sessões de quimioterapia e recebeu a notícia da remissão da doença. Em um relato emocionado, ela descreveu o período como uma das experiências mais transformadoras de sua vida.
"Uma semana atrás, minha vida recomeçou. Deus me deu uma nova chance, um renascimento", escreveu. "Foram oito sessões de quimioterapia. Isso é pouco quando comparamos a milhares de pessoas guerreiras e corajosas que passam anos lutando essa batalha. Foram só dois meses, mas, na prática, para mim, foi uma vida inteira. Eu digo que renasci não somente pela minha remissão, mas porque essa experiência é extremamente transformadora. Quem me conhecia antes da quimio não me conhece hoje", declarou.
Apesar das dificuldades enfrentadas durante o processo, agradeceu à equipe médica, à família e aos amigos que estiveram ao seu lado. "Essa vitória é dela, dos meus médicos e enfermeiras, de Deus, dos meus pais, das minhas amigas e de todo mundo que esteve ao meu lado durante essa jornada. Mas, sobretudo, essa vitória é minha. E que vitória linda."
A mãe de Bruna, Bel Nobrega, comemorou seus 60 anos no mesmo período em que a filha recebeu a notícia.