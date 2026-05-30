Marcela Mc GowanReprodução/Instagram
Marcela disse entender que nem todos conseguiram comparecer à cerimônia e destacou que recebeu carinho mesmo de quem não esteve presente. "Entendo 100% que muita gente não consiga ir. A maioria, inclusive, foi muito querida e mandou mensagem fofa", contou.
Apesar disso, a ex-BBB admitiu que gostaria de ter reunido mais colegas da edição. "Eu queria ter reunido todos! Mas já foi uma delícia rever os que estavam presentes", escreveu.
Entre os ex-participantes que marcaram presença estavam Gizelly Bicalho, Bianca Andrade, Daniel Lenhardt e Guilherme Napolitano. Após o casamento, o casal viajou para a Escócia em lua de mel. Nas redes, Marcela tem compartilhado registros da viagem ao lado da cantora.