Marcela Mc Gowan - Reprodução/Instagram

Marcela Mc GowanReprodução/Instagram

Publicado 30/05/2026 10:44

Rio - Marcela Mc Gowan falou sobre a ausência de alguns ex-participantes do "BBB 20" em seu casamento com Luiza Martins, no último dia 17, em São Paulo, ao interagir com os seguidores através de uma caixinha de perguntas do Instagram Stories, nesta sexta-feira (29).

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A médica e ex-BBB confirmou explicou que convidou todas as mulheres da edição e também alguns dos homens. "Sim, gente, eu até vi umas fofoquinhas meio nada a ver sobre isso! Mas eu chamei todas as meninas e alguns dos meninos", afirmou.



Marcela disse entender que nem todos conseguiram comparecer à cerimônia e destacou que recebeu carinho mesmo de quem não esteve presente. "Entendo 100% que muita gente não consiga ir. A maioria, inclusive, foi muito querida e mandou mensagem fofa", contou.



Apesar disso, a ex-BBB admitiu que gostaria de ter reunido mais colegas da edição. "Eu queria ter reunido todos! Mas já foi uma delícia rever os que estavam presentes", escreveu.



Entre os ex-participantes que marcaram presença estavam Gizelly Bicalho, Bianca Andrade, Daniel Lenhardt e Guilherme Napolitano. Após o casamento, o casal viajou para a Escócia em lua de mel. Nas redes, Marcela tem compartilhado registros da viagem ao lado da cantora.