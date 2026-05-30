Letícia Rodrigues e Luisa Arraes - Reprodução do Instagram

Letícia Rodrigues e Luisa ArraesReprodução do Instagram

Publicado 30/05/2026 07:45

Rio - Conhecida pelo trabalho como Sandrão na série "Tremembé", Letícia Rodrigues desabafou sobre a escolha de Luisa Arraes para dar vida à Cássia Eller , mãe do seu namorado, Chico Chico, nos cinemas. A atriz contou, em publicações no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (29), que fez teste para a cinebiografia da cantora, mas não recebeu nenhum retorno de seu desempenho. Ela, ainda, apontou o motivo das seleções para as produções audiovisuais, já que geralmente os artistas já conhecidos são escolhidos para os papéis.

"Sou uma das 100 atrizes que testou e faz parte a gente levar 'não'. Levei uma semana e meia para entregar os testes. Eram três cenas imensas. Organizei a casa, pedi ajuda para fazer uma boa fotografia da cena, ensaiei muito e nunca recebi devolutiva. Teve gente que raspou o cabelo… Faz parte da nossa profissão, mas cheguei a um ponto em que quase não recebo testes para fazer", afirmou.

"Acho que não vale a pena testar mais. Se é para ir em nomes que já são consagrados, para que fazer a gente trabalhar de graça para não receber nem um ‘você não vai para a próxima fase'? Fiz apenas dois testes nos últimos dois anos e ambos foram assim. O segundo, a escolha não foi por uma pessoa já consagrada, o que me aliviou, mas acho que a pista está muito salgada para os meros mortais atores que sonham em fechar o mês com saldo positivo na conta e reconhecimento", comentou.

testar mais. Se é para ir em nomes que já são consagrados para que fazer a gente trabalhar de graça para não receber nem um “você não vai para a próxima fase”? Fiz apenas 02 testes nos últimos 02 anos e ambos foram assim. O segundo, a escolha não foi por uma pessoa já consagrada+ — Letícia Rodrígues (@famosatriz) May 29, 2026

Por fim, ela desejou sucesso à Luisa na produção. "Enfim, mas desejo muito sucesso para a Luisa que, na boa, não tem culpa. Ela é uma atriz maravilhosa. Eu sou uma grande fã e desejo que ela tenha um momento maravilhoso gravando esse filme. A Cássia merece e o Brasil também".

"Cássia – O Filme" irá seguir a trajetória da cantora em sua vida pública e pessoal, recriando grandes marcos de sua carreira e rememorando momentos íntimos. As filmagens da produção têm previsão de início para outubro. O longa conta com roteiro por Bia Crespo e Fernando Bonassi, e produção da Migdal Filmes, H2O Produções e da Diadorim Ideias.