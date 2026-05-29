Lore Improta desabafou sobre primeira noite em casa com Levi - Reprodução/Instagram

Lore Improta desabafou sobre primeira noite em casa com Levi Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 17:36

Rio - Lore Improta comentou os desafios da primeira noite do filho recém-nascido em casa. A dançarina publicou uma foto com Levi, fruto do casamento com Léo Santana, nos braços e falou sobre a madrugada sem dormir para cuidar do bebê, que veio ao mundo na terça-feira (26)

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"Mais uma madrugada pra conta. Ainda sem pregar os olhos...Nesse início é assim mesmo, mamães. Não desistam", escreveu na legenda.

A dançarina voltou a aparecer nas redes sociais para encorajar outras mulheres que estão vivendo o mesmo processo. "Ainda por aqui, mamães. Noite e madrugada intensas por aqui. Chegamos no turno da manhã. Quando achar que tá difícil ou que não vai conseguir, lembre-se que seu bebê esta nos seus braços da maneira que sonhou. Essa fase passa rápido. Mas sei que não é fácil. Estamos juntas", afirmou.

Vale lembrar que Lore e Léo já são pais de Liz, de 4 anos. O casal está junto desde 2017 - entre algumas idas e vindas - e oficializou a relação em 2021. O anúncio da gravidez do segundo filho foi feito nas redes sociais em outubro do ano passado.