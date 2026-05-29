Chrigor cancelou shows do fim de semana após ser internado - Reprodução/Instagram

Chrigor cancelou shows do fim de semana após ser internado Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 16:52

Rio - Chrigor foi internado nesta sexta-feira (29) para realizar exames e cancelou as apresentações que faria na região Sul do país neste fim de semana. A informação foi divulgada nas redes sociais do ex-vocalista do grupo Exaltasamba.

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"A produção do cantor Chrigor informa que a apresentação que seria feita amanhã e domingo no Sul foram canceladas por questões de saúde do artista que está internado nesse momento para realização de exames com necessidade de endoscopia para investigação. Qualquer outra atualização dos médicos postaremos aqui no decorrer do dia", informou em nota.

Vale lembrar que Chrigor foi hospitalizado por três vezes no ano passado. Em fevereiro, o cantor sofreu uma luxação no pé durante show em São Paulo. Dois meses depois, ele deu entrada no hospital para reposição de vitaminas. Já em setembro, o artista sentiu dores nas costas após separar a briga dos cachorros e recebeu atendimento médico.