Marina Ruy Barbosa é derrubada por ovelhaReprodução / Instagram
O momento apareceu no fim da sequência de vídeos publicada por Marina. Na legenda, a atriz entrou na brincadeira e destacou justamente a cena da queda. "PS: o último vídeo é o melhor, vejam até o final", escreveu.
Nos comentários, os internautas reagiram com humor ao episódio. "Eu vou morrer (risos)", comentou um seguidor. "(risos), o último vídeo", escreveu outro.
Além do momento descontraído, Marina também mostrou detalhes de sua produção para o evento. A atriz esteve no festival para divulgar "Antártida", seu novo filme.
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