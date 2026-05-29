Marina Ruy Barbosa é derrubada por ovelha - Reprodução / Instagram

Marina Ruy Barbosa é derrubada por ovelhaReprodução / Instagram

Publicado 29/05/2026 12:39

Rio - Marina Ruy Barbosa divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo inusitado nas redes sociais. A atriz publicou registros de sua passagem pelo Festival de Inverno de Campos do Jordão, em São Paulo, mas um detalhe acabou roubando a atenção do público: ela levou um tombo após ser puxada por uma ovelha.



O momento apareceu no fim da sequência de vídeos publicada por Marina. Na legenda, a atriz entrou na brincadeira e destacou justamente a cena da queda. "PS: o último vídeo é o melhor, vejam até o final", escreveu.



Nos comentários, os internautas reagiram com humor ao episódio. "Eu vou morrer (risos)", comentou um seguidor. "(risos), o último vídeo", escreveu outro.



Além do momento descontraído, Marina também mostrou detalhes de sua produção para o evento. A atriz esteve no festival para divulgar "Antártida", seu novo filme.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)