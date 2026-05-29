Débora Bloch mostra fotos raras com marido e filho em viagem para Portugal - Reprodução / Instagram

Débora Bloch mostra fotos raras com marido e filho em viagem para PortugalReprodução / Instagram

Publicado 29/05/2026 14:09 | Atualizado 29/05/2026 14:17

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Debora Bloch compartilhou registros da viagem a Portugal, em que aparece o lado do marido, João Nuno Martins, e do filho Hugo, no Instagram, nesta quinta-feira (28). Em uma das imagens, a atriz, que completa 63 anos, nesta sexta (29), aparece toda sorridente e em clima de descontração com os familiares.

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Hugo Anquier, de 29 anos, é filho de Debora com o chef francês Olivier Anquier. Os dois, que anunciaram o término da relação em 2006, também são pais de Julia, de 33 anos. A artista e João Nuno estão juntos desde 2019. Hugo Anquier, de 29 anos, é filho de Debora com o chef francês Olivier Anquier. Os dois, que anunciaram o término da relação em 2006, também são pais de Julia, de 33 anos. A artista e João Nuno estão juntos desde 2019.

A viagem de Debora acontece depois de uma fase intensa de trabalho dela, que integrou o elenco do remake de "Vale Tudo". Na trama, a atriz interpretou Odete Roitman, uma das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira.