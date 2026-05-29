Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal - Reprodução/Instagram

Lunara Campos e Thor Batista celebram chegada de Liam, segundo filho do casal Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 13:34 | Atualizado 29/05/2026 13:38

Rio - O empresário Thor Batista, de 34 anos, e a influenciadora Lunara Campos celebraram a chegada do segundo filho do casal. O pequeno Liam nasceu no último dia 20, em uma maternidade no Rio, mas a novidade só foi compartilhada publicamente nesta sexta-feira (29).

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Nas redes sociais, Thor comemorou o nascimento do bebê e publicou uma homenagem à família. “Liam chegou para nos agraciar e completar nossa linda família. Seja muito bem-vindo, meu amor”, escreveu. O empresário também destacou a relação entre os irmãos. “Seu irmão, sua mãe e eu estaremos sempre ao seu lado. Te amamos muito! Mais um lindo momento em nossas vidas, Lunara, você é a melhor mãe do mundo. Agradeço a Deus por mais esta benção”.Liam é o segundo filho de Thor e Lunara, que estão juntos desde 2014 e já são pais de Thor II, de 2 anos.Lunara também falou sobre o nascimento do caçula e revelou detalhes do parto. “Nasceu nosso lindo menino Liam, cheio de saúde, forte, feliz e muito amor! Com 4 Kg e 51 cm, já nasceu mamando muito! Esse anjinho escolheu a hora de vir ao mundo, igual seu mano Thor II, tudo como eu sempre quis! Obrigada, Deus por mais essa benção que é poder gerar uma vida”, declarou. “O coração está transbordando de emoção nesse momento tão lindo, que eu gostaria de parar o tempo!”, completou.O anúncio da segunda gravidez aconteceu em dezembro do ano passado. Na época, Thor publicou um ensaio em família nas redes sociais. Em uma das imagens, o casal apareceu ao lado do primogênito, que segurava uma foto do ultrassom do irmão caçula.