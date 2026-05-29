Cissa Guimarães e Fernanda Brum - Reprodução / Instagram

Cissa Guimarães e Fernanda BrumReprodução / Instagram

Publicado 29/05/2026 14:31

Rio - A participação de Fernanda Brum no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, teve um momento de tensão entre a cantora gospel e a apresentadora Cissa Guimarães durante um debate sobre preconceito e intolerância religiosa exibido na edição de quinta-feira (28).



A conversa começou quando a jornalista Fabiane Pereira questionou Fernanda sobre o uso da fé como forma de julgamento. “A gente vive em um mundo e em um país em que a fé, muitas vezes, é usada para julgar, para diminuir o outro. Eu queria saber de você: quando isso acontece, onde os ensinamentos de Jesus se perdem?”, perguntou.



Fernanda Brum respondeu afirmando que o preconceito acontece em diferentes religiões. “Isso acontece em todas as religiões. Porque, do jeito que você está perguntando, parece que é só desse lado. Mas a gente também sofre de outro lado”, declarou. Em seguida, ela completou: “O importante é amar e perdoar. Você não pode andar com Jesus se você não ama e não perdoa.”



A fala chamou a atenção de Cissa Guimarães, que interrompeu a cantora com a pergunta: “Perdoar o quê?”. Fernanda tentou explicar o ponto de vista. “Perdoar o que te ofendeu e perdoar o outro que te ofendeu em alguma área. Ninguém é obrigado a ser 100% o que o outro espera. Eu tenho um princípio de perdão na vida para dar e receber.”



O clima ficou mais tenso quando Cissa trouxe a discussão para o campo pessoal. “Você teria uma amiga, suponhamos, eu. Fui criada no catolicismo, mas sou uma pessoa eclética, ecumênica. Sou filha de Oxum, filha de Iansã, eu adoro minha Nossa Senhora, acho Jesus o cara mais incrível do mundo, gosto muito de Buda. Quero saber se você teria uma amiga como eu, que diria ‘axé’ para você”, questionou a apresentadora.



Fernanda Brum reagiu com um convite. “Quer ser minha amiga?”, perguntou, ao segurar a mão de Cissa. A apresentadora respondeu: “Claro!”. A cantora insistiu: “Quer meu WhatsApp?”. Cissa rebateu: “Não, só quero você que me respeite, que a gente tenha tolerância uma com a outra.”



Na reta final da conversa, Fernanda declarou: “Que Jesus te cubra com o sangue dele”. Cissa respondeu em seguida: “Ou Buda! Te peço que Buda reze por você.”