Yasmin Brunet ’descobriu’ lipedema de maneira curiosa - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet ’descobriu’ lipedema de maneira curiosa Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 16:05

Rio - Yasmin Brunet revelou aos seguidores a maneira curiosa em que percebeu os primeiros sinais do lipedema. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (29), a modelo contou que uma pessoa em situação de rua notou o inchaço em suas pernas e alertou sobre a questão de saúde.

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"Eu era muito mais nova e estava andando na rua com uma amiga minha de noite. A gente tava esperando um carro nos buscar pra irmos embora, e simplesmente tinha esse homem, muito bêbado, escorado numa parede, porque ele não conseguia ficar em pé, e ele olhou pra mim e falou: 'Muito bonita, mas a perna tá inchada'", disse ela.

A ex-BBB explicou que após esse episódio decidiu procurar orientação médica. "Eu já sentia esse incômodo nas minhas pernas, eu sabia que elas eram mais inchadas, eu sentia dor, sentia desconforto. Eu falei: 'Não é possível. Se ele, bêbado e de noite conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa'", afirmou.

Yasmin Brunet recebeu outros diagnósticos antes de descobrir o problema crônico. "Nessa época, ninguém sabia sobre lipedema, ninguém falava sobre, então me diagnosticaram com outra coisa, linfedema e não sei das quantas. Mas esse cara no escuro me diagnosticou, basicamente, antes de qualquer médico".