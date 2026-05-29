Yasmin Brunet ’descobriu’ lipedema de maneira curiosa Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet conta episódio inusitado em que descobriu lipedema
Homem em situação de rua percebeu inchaço nas pernas da modelo
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