Luisa Arraes interpreta Cássia Eller em novo filme - Reprodução/Instagram

Luisa Arraes interpreta Cássia Eller em novo filme Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 15:49

Rio – A atriz Luisa Arraes, de 32 anos, foi confirmada para assumir o papel de Cássia Eller em cinebiografia da cantora. A informação foi divulgada pela distribuidora H2O Films, junto a um vídeo inédito, nas redes sociais nesta quarta-feira (27).



Em registro, foram apresentadas imagens de arquivo de Cássia Eller e depoimentos do diretor do longa, Diego Freitas, e da companheira da cantora, Maria Eugênia.



O processo de seleção para o filme contou com mais de cem testes, com diferentes atrizes de todo o Brasil, e durou cerca de cinco meses. "A gente teve uma bateria de testes com muitas atrizes interessantíssimas. A atriz escolhida para fazer o papel da Cássia, ela tem uma energia parecida com a própria personagem, né? E a Cássia era bem isso, assim... ela era uma moleca, mas ao mesmo tempo aparece aquela mãe amamentando. Eu acho que elas combinam muito nesse sentido.", relatou Maria Eugênia.



“Cássia – O Filme” irá seguir a trajetória da cantora em sua vida pública e pessoal, recriando grandes marcos de sua carreira e rememorando momentos íntimos. As filmagens da produção têm previsão de início para outubro. O longa conta com roteiro por Bia Crespo e Fernando Bonassi, e produção da Migdal Filmes, H2O Produções e da Diadorim Ideias.