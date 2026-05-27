Rock in Rio - Divulgação

Rock in Rio Divulgação

Publicado 27/05/2026 14:55 | Atualizado 27/05/2026 14:56

Rio - A contagem regressiva para o Rock in Rio 2026 começou oficialmente. Faltando 100 dias para a abertura dos portões da Cidade do Rock, o festival já confirmou dezenas de atrações nacionais e internacionais, incluindo 15 apresentações exclusivas no Brasil até o momento.



A próxima edição acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio. A venda geral de ingressos começa em 8 de junho, às 19h, pela Ticketmaster Brasil. Já a pré-venda para clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club abre em 2 de junho, ao meio-dia.



Os ingressos custam R$ 870 a inteira e R$ 435 a meia-entrada. Clientes Itaú têm 15% de desconto, sem cobrança de taxa de serviço, além da possibilidade de parcelamento em até oito vezes sem juros. Quem comprou o Rock in Rio Card terá até o dia 8 de junho, ao meio-dia, para escolher a data de utilização do ingresso.



Além do line-up, o festival também prepara mudanças estruturais para a edição de 2026. O Palco Mundo ganhará uma nova cenografia e terá, pela primeira vez, toda a parte frontal revestida com 2.400 metros quadrados de painéis de LED de alta definição. O espaço New Dance Order retorna com um novo projeto visual, com mais de 56 metros de largura e 22 metros de altura.



Outra novidade confirmada é o ECCO, espetáculo imersivo desenvolvido em parceria com a LightWire, que mistura holografia, bailarinos, áudio surround e figurinos tecnológicos em LED e fibra ótica. A experiência terá cinco apresentações diárias, com capacidade para até mil pessoas por sessão.



A Babilônia Feira Hype também volta ao evento em comemoração aos 30 anos de história. O espaço terá uma nova localização próxima ao New Dance Order, reunindo 20 tendas e cerca de 60 expositores durante os sete dias de programação.



Criado por Roberto Medina, o festival chega à edição de 2026 com expectativa de receber cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias. A organização também estima aproximadamente 450 mil turistas vindos de diferentes regiões do Brasil e do exterior.



Confira, abaixo, como está a programação confirmada até agora:



4 de setembro



Palco Mundo



Foo Fighters

Rise Against

The Hives

Nova Twins



Palco Sunset



Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

Hot Milk

Detonautas convida Biquini

Di Ferrero



New Dance Order



Steve Angello

Giu x Carola

ATKÖ

Cat Dealers



5 de setembro



Palco Mundo



Avenged Sevenfold

Bring Me The Horizon

MGK

Sepultura



Palco Sunset



Bad Omens

Poppy

Black Pantera convida Nervosa

Malvada convida Day Limns



New Dance Order

James Hype

Volkoder

Camila Jun x Eli Iwasa

Victor Lou



6 de setembro



Palco Mundo

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Palco Sunset

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New Dance Order



Meduza

Casa Bonita | Brisotti & Viot

Liu

Sofi Tukker



7 de setembro



Palco Mundo



Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal



Palco Sunset



Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Vanessa da Mata convida Rubel



New Dance Order



Fatboy Slim

Aline Rocha

Leo Janeiro & Simo Not Simon

Mx Styler



11 de setembro



Palco Mundo



Stray Kids

Alok

Hwasa

Nexz



Palco Sunset

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convidam Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara



New Dance Order



Neelix & Vegas

Omiki

Departamento

Anna



12 de setembro



Palco Mundo

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio



Palco Sunset



Mumford & Sons

João Gomes e Orquestra Brasileira

Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

Criolo, Amaro & Dino



New Dance Order



Alok apresenta Rave The World

Alok & Family – Ekanta, Swarup

Gabe

Adam Sellouk

Bhaskar



13 de setembro



Palco Mundo

Twenty One Pilots



Palco Sunset



Zara Larsson



New Dance Order



John Summit

Roddy Lima

Illusionize

Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka