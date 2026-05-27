Rock in Rio Divulgação
Rio - A contagem regressiva para o Rock in Rio 2026 começou oficialmente. Faltando 100 dias para a abertura dos portões da Cidade do Rock, o festival já confirmou dezenas de atrações nacionais e internacionais, incluindo 15 apresentações exclusivas no Brasil até o momento.
A próxima edição acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio. A venda geral de ingressos começa em 8 de junho, às 19h, pela Ticketmaster Brasil. Já a pré-venda para clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club abre em 2 de junho, ao meio-dia.
Os ingressos custam R$ 870 a inteira e R$ 435 a meia-entrada. Clientes Itaú têm 15% de desconto, sem cobrança de taxa de serviço, além da possibilidade de parcelamento em até oito vezes sem juros. Quem comprou o Rock in Rio Card terá até o dia 8 de junho, ao meio-dia, para escolher a data de utilização do ingresso.
Além do line-up, o festival também prepara mudanças estruturais para a edição de 2026. O Palco Mundo ganhará uma nova cenografia e terá, pela primeira vez, toda a parte frontal revestida com 2.400 metros quadrados de painéis de LED de alta definição. O espaço New Dance Order retorna com um novo projeto visual, com mais de 56 metros de largura e 22 metros de altura.
Outra novidade confirmada é o ECCO, espetáculo imersivo desenvolvido em parceria com a LightWire, que mistura holografia, bailarinos, áudio surround e figurinos tecnológicos em LED e fibra ótica. A experiência terá cinco apresentações diárias, com capacidade para até mil pessoas por sessão.
A Babilônia Feira Hype também volta ao evento em comemoração aos 30 anos de história. O espaço terá uma nova localização próxima ao New Dance Order, reunindo 20 tendas e cerca de 60 expositores durante os sete dias de programação.
Criado por Roberto Medina, o festival chega à edição de 2026 com expectativa de receber cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias. A organização também estima aproximadamente 450 mil turistas vindos de diferentes regiões do Brasil e do exterior.
Confira, abaixo, como está a programação confirmada até agora:
4 de setembro
A próxima edição acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio. A venda geral de ingressos começa em 8 de junho, às 19h, pela Ticketmaster Brasil. Já a pré-venda para clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club abre em 2 de junho, ao meio-dia.
Os ingressos custam R$ 870 a inteira e R$ 435 a meia-entrada. Clientes Itaú têm 15% de desconto, sem cobrança de taxa de serviço, além da possibilidade de parcelamento em até oito vezes sem juros. Quem comprou o Rock in Rio Card terá até o dia 8 de junho, ao meio-dia, para escolher a data de utilização do ingresso.
Além do line-up, o festival também prepara mudanças estruturais para a edição de 2026. O Palco Mundo ganhará uma nova cenografia e terá, pela primeira vez, toda a parte frontal revestida com 2.400 metros quadrados de painéis de LED de alta definição. O espaço New Dance Order retorna com um novo projeto visual, com mais de 56 metros de largura e 22 metros de altura.
Outra novidade confirmada é o ECCO, espetáculo imersivo desenvolvido em parceria com a LightWire, que mistura holografia, bailarinos, áudio surround e figurinos tecnológicos em LED e fibra ótica. A experiência terá cinco apresentações diárias, com capacidade para até mil pessoas por sessão.
A Babilônia Feira Hype também volta ao evento em comemoração aos 30 anos de história. O espaço terá uma nova localização próxima ao New Dance Order, reunindo 20 tendas e cerca de 60 expositores durante os sete dias de programação.
Criado por Roberto Medina, o festival chega à edição de 2026 com expectativa de receber cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias. A organização também estima aproximadamente 450 mil turistas vindos de diferentes regiões do Brasil e do exterior.
Confira, abaixo, como está a programação confirmada até agora:
4 de setembro
Palco Mundo
Foo Fighters
Rise Against
The Hives
Nova Twins
Rise Against
The Hives
Nova Twins
Palco Sunset
Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
Hot Milk
Detonautas convida Biquini
Di Ferrero
Hot Milk
Detonautas convida Biquini
Di Ferrero
New Dance Order
Steve Angello
Giu x Carola
ATKÖ
Cat Dealers
Giu x Carola
ATKÖ
Cat Dealers
5 de setembro
Palco Mundo
Avenged Sevenfold
Bring Me The Horizon
MGK
Sepultura
Bring Me The Horizon
MGK
Sepultura
Palco Sunset
Bad Omens
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns
Poppy
Black Pantera convida Nervosa
Malvada convida Day Limns
New Dance Order
James Hype
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou
Volkoder
Camila Jun x Eli Iwasa
Victor Lou
6 de setembro
Palco Mundo
Anúncio em breve
Anúncio em breve
Palco Sunset
Anúncio em breve
Anúncio em breve
New Dance Order
Meduza
Casa Bonita | Brisotti & Viot
Liu
Sofi Tukker
Casa Bonita | Brisotti & Viot
Liu
Sofi Tukker
7 de setembro
Palco Mundo
Elton John
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Gilberto Gil
Jon Batiste
Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
Laufey
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel
Péricles canta Motown
Roupa Nova convida Guilherme Arantes
Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
Fatboy Slim
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simon
Mx Styler
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simon
Mx Styler
11 de setembro
Palco Mundo
Stray Kids
Alok
Hwasa
Nexz
Alok
Hwasa
Nexz
Palco Sunset
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convidam Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
Jamiroquai
PJ Morton
Os Garotin convidam Duquesa
Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order
Neelix & Vegas
Omiki
Departamento
Anna
Omiki
Departamento
Anna
12 de setembro
Palco Mundo
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio
Maroon 5
Demi Lovato
J Balvin
Pedro Sampaio
Palco Sunset
Mumford & Sons
João Gomes e Orquestra Brasileira
Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro & Dino
João Gomes e Orquestra Brasileira
Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
Criolo, Amaro & Dino
New Dance Order
Alok apresenta Rave The World
Alok & Family – Ekanta, Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar
Alok & Family – Ekanta, Swarup
Gabe
Adam Sellouk
Bhaskar
13 de setembro
Palco Mundo
Twenty One Pilots
Twenty One Pilots
Palco Sunset
Zara Larsson
New Dance Order
John Summit
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
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