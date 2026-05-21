Rock in Rio 2026 anunciou line-up dos palcos Supernova e Global Village - Divulgação

Rock in Rio 2026 anunciou line-up dos palcos Supernova e Global VillageDivulgação

Publicado 21/05/2026 22:56

Rio - Rock in Rio 2026 divulga nesta quinta-feira (21) o line-up completo dos palcos Global Village e Supernova. O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.

O palco Supernova chega à sua quarta edição como uma das principais vitrines para artistas em ascensão dentro do festival. A programação mistura rock, trap, rap e pop alternativo, reunindo nomes como Diogo Defante, Supercombo, João Gordo, Delacruz, Melly e Zeca Veloso. Entre os destaques está o projeto de Larissa Luz em homenagem a Gilberto Gil.

"A curadoria nasce de uma escuta constante do que está acontecendo de verdade na música. Em conjunto com o Filtr, conseguimos olhar ao mesmo tempo para artistas que chegam com tudo e para nomes que já construíram uma história sólida, e a beleza está justamente nesse encontro. O palco é um espaço onde descoberta e reconhecimento dividem o mesmo lugar, onde diferentes trajetórias, ritmos e origens se cruzam e se iluminam. É essa pluralidade que, a cada edição, faz do Supernova algo especial dentro do Rock in Rio", afirma Zé Ricardo, vice-presidente Artístico da Rock World.

Line-Up Palco Supernova



4 de Setembro (sexta-feira)

Diogo Defante

Venere Vai Venus

Rock in Gil com Larissa Luz

Chady





5 de Setembro (sábado)

Supercombo

Lvcas

Mc Taya

ZeRO





6 de Setembro (domingo)

Blietzkrieg Psycho Bop - Ramones 50 years – João Gordo & Asteroides Trio

Matanza Ritual

Bayside Kings

O Escritório





7 de Setembro (segunda-feira)

Alee

Zeca Veloso

Melly

Maui





11 de Setembro (sexta-feira)

NandaTsunami

Ananda

Isa Buzzi

Muse Maya





12 de Setembro (sábado)

Delacruz

Milo J

Yago OProprio

Celo Dut





13 de Setembro (domingo)

Lourena

Sant

Bruna Black

Ar Baby

No Global Village, o festival reforça a proposta multicultural do espaço com uma programação que mistura diferentes sonoridades e tradições musicais. Entre os artistas confirmados estão o homenageado, João Bosco, além dos brasileiros Mestrinho, Hamilton de Holanda, Mãeana e Lucy Alves. No cenário internacional, o palco também recebe o coletivo norte-americano Soulidified e o cantor egípcio Mohamed Ramadan.

"O nome já diz tudo: a ideia de que o mundo cabe num só lugar se você estiver disposto a ouvir e descobrir. A música é o coração disso tudo, mas o espaço em si já é uma declaração. Poder homenagear João Bosco nesta edição também é muito especial para nós. Ele é um ícone da música nacional, um artista que atravessa gerações e representa essa mistura de referências, sonoridades e identidade brasileira que conversa diretamente com a essência do Global Village", destaca Zé Ricardo.

Line-Up Global Village

4 de setembro (sexta-feira)

Giovana Moraes

Leela

Paulinho Moska



5 de setembro (sábado)

Korzus

Noturnall + Russell Allen

Rhegia



6 de setembro (domingo)

Mohamed Ramadan

Mãeana

Bento Gil convida Flor Gil



7 de setembro (segunda-feira)

João Bosco, homenageado do Global Village

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Wanda Sá



11 de setembro (sexta-feira)

Soulidifield

Rio Bronx

Lambateria com Felix Robatto



12 de setembro (sábado)

Mestrinho

Hamilton de Holanda

Badi Assad



13 de setembro (domingo)

KYny

Lucy Alves

Haley Smalls