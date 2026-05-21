Rock in Rio 2026 anunciou line-up dos palcos Supernova e Global VillageDivulgação
Rio - Rock in Rio 2026 divulga nesta quinta-feira (21) o line-up completo dos palcos Global Village e Supernova. O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.
O palco Supernova chega à sua quarta edição como uma das principais vitrines para artistas em ascensão dentro do festival. A programação mistura rock, trap, rap e pop alternativo, reunindo nomes como Diogo Defante, Supercombo, João Gordo, Delacruz, Melly e Zeca Veloso. Entre os destaques está o projeto de Larissa Luz em homenagem a Gilberto Gil.
"A curadoria nasce de uma escuta constante do que está acontecendo de verdade na música. Em conjunto com o Filtr, conseguimos olhar ao mesmo tempo para artistas que chegam com tudo e para nomes que já construíram uma história sólida, e a beleza está justamente nesse encontro. O palco é um espaço onde descoberta e reconhecimento dividem o mesmo lugar, onde diferentes trajetórias, ritmos e origens se cruzam e se iluminam. É essa pluralidade que, a cada edição, faz do Supernova algo especial dentro do Rock in Rio", afirma Zé Ricardo, vice-presidente Artístico da Rock World.
Line-Up Palco Supernova
4 de Setembro (sexta-feira)
Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock in Gil com Larissa Luz
Chady
5 de Setembro (sábado)
Supercombo
Lvcas
Mc Taya
ZeRO
6 de Setembro (domingo)
Blietzkrieg Psycho Bop - Ramones 50 years – João Gordo & Asteroides Trio
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório
7 de Setembro (segunda-feira)
Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui
11 de Setembro (sexta-feira)
NandaTsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya
12 de Setembro (sábado)
Delacruz
Milo J
Yago OProprio
Celo Dut
13 de Setembro (domingo)
Lourena
Sant
Bruna Black
Ar Baby
4 de Setembro (sexta-feira)
Diogo Defante
Venere Vai Venus
Rock in Gil com Larissa Luz
Chady
5 de Setembro (sábado)
Supercombo
Lvcas
Mc Taya
ZeRO
6 de Setembro (domingo)
Blietzkrieg Psycho Bop - Ramones 50 years – João Gordo & Asteroides Trio
Matanza Ritual
Bayside Kings
O Escritório
7 de Setembro (segunda-feira)
Alee
Zeca Veloso
Melly
Maui
11 de Setembro (sexta-feira)
NandaTsunami
Ananda
Isa Buzzi
Muse Maya
12 de Setembro (sábado)
Delacruz
Milo J
Yago OProprio
Celo Dut
13 de Setembro (domingo)
Lourena
Sant
Bruna Black
Ar Baby
No Global Village, o festival reforça a proposta multicultural do espaço com uma programação que mistura diferentes sonoridades e tradições musicais. Entre os artistas confirmados estão o homenageado, João Bosco, além dos brasileiros Mestrinho, Hamilton de Holanda, Mãeana e Lucy Alves. No cenário internacional, o palco também recebe o coletivo norte-americano Soulidified e o cantor egípcio Mohamed Ramadan.
"O nome já diz tudo: a ideia de que o mundo cabe num só lugar se você estiver disposto a ouvir e descobrir. A música é o coração disso tudo, mas o espaço em si já é uma declaração. Poder homenagear João Bosco nesta edição também é muito especial para nós. Ele é um ícone da música nacional, um artista que atravessa gerações e representa essa mistura de referências, sonoridades e identidade brasileira que conversa diretamente com a essência do Global Village", destaca Zé Ricardo.
Line-Up Global Village
4 de setembro (sexta-feira)
Giovana Moraes
Leela
Paulinho Moska
Giovana Moraes
Leela
Paulinho Moska
5 de setembro (sábado)
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
Korzus
Noturnall + Russell Allen
Rhegia
6 de setembro (domingo)
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil
Mohamed Ramadan
Mãeana
Bento Gil convida Flor Gil
7 de setembro (segunda-feira)
João Bosco, homenageado do Global Village
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá
João Bosco, homenageado do Global Village
Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
Wanda Sá
11 de setembro (sexta-feira)
Soulidifield
Rio Bronx
Lambateria com Felix Robatto
Soulidifield
Rio Bronx
Lambateria com Felix Robatto
12 de setembro (sábado)
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
Mestrinho
Hamilton de Holanda
Badi Assad
13 de setembro (domingo)
KYny
Lucy Alves
Haley Smalls
KYny
Lucy Alves
Haley Smalls
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