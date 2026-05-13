Twenty One Pilots e Zara Larsson se apresentarão no Rock in Rio - Divulgação / Reprodução do Instagram

Twenty One Pilots e Zara Larsson se apresentarão no Rock in RioDivulgação / Reprodução do Instagram

Publicado 13/05/2026 07:23

Rio - Dono de sucessos como "Stressed Out", "Ride" e "Heathens", o Twenty One Pilots está confirmado como headliner do Palco Mundo, do Rock in Rio, no dia 13 de setembro. No mesmo dia, Zara Larsson animará o público do Palco Sunset. O anúncio foi feito pelo festival nesta terça-feira (12).

O Rock in Rio acontece nos dias nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Maroon 5, Bring Me The Horizon, Demi Lovato, Jon Batiste, Gilberto Gil, Péricles canta Motown, Roupa Nova convida Guilherme Arantes, João Gomes e Orquestra Brasileira e Fatboy Slim também já foram confirmadas.

O início da venda geral de ingressos está marcado para o dia 8 de junho, às 19h, exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (rockinrio.ticketmaster.com.br). A entrada custa R$ 870 a inteira, R$ 435 a meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento poderá ser efetuado com cartões de crédito ou PIX.