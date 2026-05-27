"Enola Holmes 3" ganha primeiro trailer Reprodução/YouTube
Dirigido por Filipe Barantini, o novo capítulo acompanha a detetive Enola Holmes em mais uma investigação. Enquanto se prepara para o casamento com Lorde Tewkesbury, interpretado por Louis Partridge, a jovem se vê diante do desaparecimento de seu irmão, Sherlock Holmes. A partir disso, ela embarca em uma missão para desvendar o caso em meio aos conflitos entre a vida pessoal e a carreira como investigadora.
O longa tem roteiro de Jack Thorne e promete expandir ainda mais o universo do famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle.
A franquia é inspirada na série de livros da escritora norte-americana Nancy Springer e reúne no elenco nomes como Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.
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