"Enola Holmes 3" ganha primeiro trailer - Reprodução/YouTube

"Enola Holmes 3" ganha primeiro trailer Reprodução/YouTube

Publicado 27/05/2026 13:42

Rio – O filme "Enola Holmes 3" ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (27), em divulgação feita pela plataforma de streaming Netflix. Estrelado por Millie Bobby Brown, o longa tem estreia prevista para 1º de julho.



Dirigido por Filipe Barantini, o novo capítulo acompanha a detetive Enola Holmes em mais uma investigação. Enquanto se prepara para o casamento com Lorde Tewkesbury, interpretado por Louis Partridge, a jovem se vê diante do desaparecimento de seu irmão, Sherlock Holmes. A partir disso, ela embarca em uma missão para desvendar o caso em meio aos conflitos entre a vida pessoal e a carreira como investigadora.



O longa tem roteiro de Jack Thorne e promete expandir ainda mais o universo do famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle.



A franquia é inspirada na série de livros da escritora norte-americana Nancy Springer e reúne no elenco nomes como Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

Assista: