União do Parque Acari anuncia Thiago Acacio como novo intérprete - Divulgação

União do Parque Acari anuncia Thiago Acacio como novo intérpreteDivulgação

Publicado 27/05/2026 11:46

Rio - Thiago Acácio foi anunciado, nesta terça-feira (26), como novo intérprete da União do Parque Acari, através de uma publicação feita no Instagram da agremiação da Série Ouro. No carnaval do ano que vem, cantor dividirá o comando do carro de som com Tainara Martins, que teve o contrato renovado.

Dono de uma trajetória em ascensão no universo do samba, Thiago Acacio foi a voz oficial do G.R.E.S. Arranco entre 2024 e 2025. Já em 2026, assumiu o microfone principal da Unidos do Jacarezinho. No Grupo Especial do Rio, Thiago atua como uma das vozes auxiliares da Imperatriz Leopoldinense desde 2025. Antes disso, integrou a ala musical da Beija-Flor de Nilópolis entre 2019 e 2020. Em São Paulo, teve passagem marcante pela Barroca Zona Sul, onde foi segunda voz da escola no Grupo Especial entre 2020 e 2022.

À frente do microfone da União do Parque Acari desde o primeiro desfile oficial da agremiação, Tainara Martins seguirá com uma das vozes marcantes da escola em 2027. A escola será a responsável por encerrar os desfiles da Série Ouro da Liga RJ, na Marquês de Sapucaí, no dia 6 de fevereiro.