Tati Minerato é anunciada como rainha do Gueri-Gueri Divulgação
Com mais de duas décadas de trajetória no carnaval, Tati soma passagens por escolas de samba e eventos ligados à cultura carnavalesca. Agora, ela entra para a lista de mulheres que já representaram o bloco nos últimos anos.
Desde 2017, o Gueri-Gueri mantém a tradição de colocar mulheres à frente da corte. Entre os nomes que já ocuparam o cargo de rainha estão Leci Brandão, Ivi Pizzott, Pâmella Gomes, Fafá de Belém e Simone Sampaio.
Criado em 1986 por Roberto Suplicy, o bloco se consolidou como um dos mais conhecidos do carnaval paulistano e costuma reunir milhares de foliões em seus desfiles pelas ruas da capital.
Ao comentar o convite, Tati celebrou a nova fase na carreira carnavalesca. “Estou muito feliz com esse convite. O Gueri-Gueri faz parte da história do carnaval de São Paulo e é uma honra viver esse momento”, afirmou.
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