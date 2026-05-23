Tati Minerato é anunciada como rainha do Gueri-Gueri - Divulgação

Tati Minerato é anunciada como rainha do Gueri-Gueri Divulgação

Publicado 23/05/2026 11:10 | Atualizado 23/05/2026 11:12

Rio - Tati Minerato é a nova rainha do Gueri-Gueri, um dos blocos mais tradicionais do carnaval de rua de São Paulo. A influenciadora e musa da folia passa a ocupar o posto de destaque na edição que marca os 40 anos da agremiação.

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Com mais de duas décadas de trajetória no carnaval, Tati soma passagens por escolas de samba e eventos ligados à cultura carnavalesca. Agora, ela entra para a lista de mulheres que já representaram o bloco nos últimos anos.Desde 2017, o Gueri-Gueri mantém a tradição de colocar mulheres à frente da corte. Entre os nomes que já ocuparam o cargo de rainha estão Leci Brandão, Ivi Pizzott, Pâmella Gomes, Fafá de Belém e Simone Sampaio.Criado em 1986 por Roberto Suplicy, o bloco se consolidou como um dos mais conhecidos do carnaval paulistano e costuma reunir milhares de foliões em seus desfiles pelas ruas da capital.Ao comentar o convite, Tati celebrou a nova fase na carreira carnavalesca. “Estou muito feliz com esse convite. O Gueri-Gueri faz parte da história do carnaval de São Paulo e é uma honra viver esse momento”, afirmou.