Viradouro anunciou o enredo 'Griô' para o Carnaval 2027Reprodução/Instagram
Mangueira: "Oyá por nós", assinado por Sidney França. O tema homenageia a orixá Oyá (Iansã), celebrando sua força, movimento e poder feminino, representando ventos, tempestades e a transformação.
Paraíso do Tuiuti: "Ciata: a mãe preta do samba", de Renato Lage, exalta a figura histórica de Hilária Batista de Almeida, baiana radicada no Rio, fundamental na fundação das escolas de samba e no candomblé
Unidos da Tijuca: "A Cabeça do Santo", de Lucas Milato, baseado na obra de Socorro Acioli, foca no realismo mágico, explorando a história de uma estátua inacabada de Santo Antônio no sertão cearense, misturando fé, misticismo e cultura popular.
Portela: "Ao mestre, com carinho", de Paulo Barros, é uma homenagem ao cantor, compositor e ex-líder da Velha Guarda, Monarco (1933-2021).
Imperatriz Leopoldinense: "A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia", de Leandro Vieira. A escola de Ramos narrará a história real e misteriosa do desaparecimento por 30 anos da calunga (boneca sagrada) do Maracatu Porto Rico, de Pernambuco.
Vila Isabel: "Torto arado - sobre a terra há de viver sempre o mais forte", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A Azul e Branco de Noel levará para avenia enredo inspirado no premiado romance do escritor Itamar Vieira Junior.
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