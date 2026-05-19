Viradouro anunciou o enredo 'Griô' para o Carnaval 2027 - Reprodução/Instagram

Viradouro anunciou o enredo 'Griô' para o Carnaval 2027Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2026 20:03

Rio - A Unidos do Viradouro levará para Marquês de Sapucaí em 2027 o enredo "Griô", que conta a história dos guardiões da memória e das tradições na África Ocidental. Narrado por Antonio Pitanga, o vídeo com a revelação foi publicado nas redes sociais da agremiação na noite desta terça-feira (19).

"Para o Carnaval de 2027, a Unidos do Viradouro vem contar a história de quem conta histórias, segundo diversas populações da África Ocidental. Cultura que se perpetua na herança de narrar enredos no Brasil. [...] Contra o apagamento doloso das memórias pretas, os griôs, nascidos de famílias de oradores, músicos e poetas, reconstroem o mosaico cultural dos povos da diáspora", anunciou.

Sob o comando do carnavalesco Tarcísio Zanon, a Viradouro buscará o quinto título após vencer o Grupo Especial neste ano com o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça. A escola será a segunda a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.

Confira outros enredos anunciados para 2027

Beija-Flor de Nilópolis: "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro", desenvolvido por João Vitor Araújo. homenageando em vida a pajé marajoara Zeneida Lima.



Mangueira: "Oyá por nós", assinado por Sidney França. O tema homenageia a orixá Oyá (Iansã), celebrando sua força, movimento e poder feminino, representando ventos, tempestades e a transformação.



Paraíso do Tuiuti: "Ciata: a mãe preta do samba", de Renato Lage, exalta a figura histórica de Hilária Batista de Almeida, baiana radicada no Rio, fundamental na fundação das escolas de samba e no candomblé



Unidos da Tijuca: "A Cabeça do Santo", de Lucas Milato, baseado na obra de Socorro Acioli, foca no realismo mágico, explorando a história de uma estátua inacabada de Santo Antônio no sertão cearense, misturando fé, misticismo e cultura popular.



Portela: "Ao mestre, com carinho", de Paulo Barros, é uma homenagem ao cantor, compositor e ex-líder da Velha Guarda, Monarco (1933-2021).



Imperatriz Leopoldinense: "A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia", de Leandro Vieira. A escola de Ramos narrará a história real e misteriosa do desaparecimento por 30 anos da calunga (boneca sagrada) do Maracatu Porto Rico, de Pernambuco.



Vila Isabel: "Torto arado - sobre a terra há de viver sempre o mais forte", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A Azul e Branco de Noel levará para avenia enredo inspirado no premiado romance do escritor Itamar Vieira Junior.