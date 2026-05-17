Estilista Daniel Zarmanno será rei de bateria no Carnaval 2027 - João Torres / Divulgação

Estilista Daniel Zarmanno será rei de bateria no Carnaval 2027João Torres / Divulgação

Publicado 17/05/2026 09:29

O estilista Daniel Zarmanno foi anunciado como rei de bateria da escola de samba Rosa de Ouro para 2027. Ele fará sua estreia à frente da bateria Swing de Ouro, do mestre Marlon Ubaldino, atuando ao lado da rainha Amanda Oliveira.

"Tem tudo para ser inesquecível. Já estive no evento da escola e pude sentir a energia da comunidade. Podem contar comigo para juntos irmos em busca deste título da Série Prata", celebra Daniel.

Desfilando pela Série Prata, a escola levará o enredo “Salve Jorge - Na força do Santo Guerreiro a Fé conduz o Rosa de Ouro”, da carnavalesca Cátia Calixto.

