Estilista Daniel Zarmanno será rei de bateria no Carnaval 2027João Torres / Divulgação
Estilista assume posto de rei de bateria na Série Prata
O estilista Daniel Zarmanno foi anunciado como rei de bateria da escola de samba Rosa de Ouro para 2027. Ele fará sua estreia à frente da bateria Swing de Ouro, do mestre Marlon Ubaldino, atuando ao lado da rainha Amanda Oliveira.
"Tem tudo para ser inesquecível. Já estive no evento da escola e pude sentir a energia da comunidade. Podem contar comigo para juntos irmos em busca deste título da Série Prata", celebra Daniel.
Desfilando pela Série Prata, a escola levará o enredo “Salve Jorge - Na força do Santo Guerreiro a Fé conduz o Rosa de Ouro”, da carnavalesca Cátia Calixto.
Carnaval
Tinguinha é o novo intérprete da Acadêmicos de Santa Cruz
Escola de samba anunciou a novidade nas redes sociais neste sábado (16)
Carnaval
Lins Imperial anuncia dupla de carnavalescos
Lançamento de enredo acontece no dia 30 de maio
Carnaval
Paraíso do Tuiuti apresenta sinopse do enredo sobre Tia Ciata
Carnavalesco Renato Lage assinará o desfile do próximo Carnaval da agremiação
Carnaval
Vila Isabel anuncia enredo para Carnaval 2027
Escola aposta em adaptação do romance 'Torto Arado' para abordar ancestralidade, luta quilombola e religiosidade afro-brasileira na Sapucaí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.