Logo do enredo do Paraíso do Tuiuti que homenageia Tia Ciata - Antonio Vieira / Reprodução / Instagram

Logo do enredo do Paraíso do Tuiuti que homenageia Tia CiataAntonio Vieira / Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 22:03 | Atualizado 13/05/2026 22:35

Rio - O Paraíso do Tuiuti divulgou nesta terça-feira (13) a sinopse do enredo "Ciata: A mãe preta do samba", que abordará a importância da personagem na formação e na difusão do samba no Rio de Janeiro. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage na estreia pela agremiação no Carnaval 2027.

O texto é assinado pelos historiadores Claudio Russo e Luiz Antônio Simas, e conta com a colaboração de Gracy Moreira, bisneta da homenageada. Com a escolha do enredo, a escola de samba reforça o compromisso de eternizar na avenida personagens apagados dos livros oficiais.

"Desafiando o horror da escravidão, o Tuiuti propõe a ressignificação do termo, entendendo a mãe preta do samba como protagonista soberana e livre, senhora de saberes, sabores, afetos, acolhimentos, resistências e reexistências, no contexto do matriarcado gerador da cultura preta do samba", destaca.

No carnaval deste ano, a agremiação terminou em 9ª lugar, levando para Marquês de Sapucaí o enredo "Lonã Ifá Lukumí", que abordou as raízes históricas, religiosas e filosóficas da tradição de Ifá, desde a África Ocidental, passando pelo Caribe, até chegar ao Brasil.

Paraíso do Tuiuti será a terceira escola a desfilar no domingo de Carnaval, 7 de fevereiro.



