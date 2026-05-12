Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Mocidade Independente de Padre Miguel, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16).Carlos Elias / Arquivo O Dia
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