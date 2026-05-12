Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Mocidade Independente de Padre Miguel, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16). - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Mocidade Independente de Padre Miguel, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16).Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 12/05/2026 12:54 | Atualizado 12/05/2026 13:14

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel iniciará o recadastramento das alas de comunidade para o Carnaval 2027. O atendimento acontece nos dias 16 e 17 de maio, das 10h às 17h, na antiga quadra da escola, localizada na Rua Coronel Tamarindo, 38, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio.

Nesta primeira etapa, apenas os componentes que desfilaram no último Carnaval poderão realizar o procedimento. Para efetuar o recadastro, a escola solicita apresentação de RG, CPF e comprovante de residência.

Os integrantes que concluírem o processo nesta fase recebem uma carteirinha personalizada e uma camisa especial. A taxa de inscrição custa R$ 50 e pode ser paga por Pix, cartão de débito ou crédito.

A direção da verde e branco informou ainda que os valores sofrerão reajuste nas próximas etapas do recadastramento.

No ano que vem, a Mocidade será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. O enredo ainda não foi anunciado.

