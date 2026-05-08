Thamires Mattos, nova musa da UPM - Divulgação

Thamires Mattos, nova musa da UPMDivulgação

Publicado 08/05/2026 08:34

Rio - A Unidos de Padre Miguel, que desfila pela Série Ouro, anunciou, nesta quinta-feira (7), uma nova musa: Thamires Mattos, mais conhecida como Thamirão.

Aos 31 anos, a escolhida soma 22 anos de trajetória no samba. Iniciou aos 9 anos como passista na Tradição, passando também pela Império do Futuro, onde foi rainha mirim, além de Império Serrano, Portela, Arranco do Engenho de Dentro, Estácio e Beija-Flor.

Além da vivência como passista, também atuou em funções de liderança, sendo diretora de passistas da União de Jacarepaguá e da Unidos da Ponte. Em 2024, recebeu o prêmio de melhor passista da Série Ouro pela própria Unidos de Padre Miguel.

“Thamirão é uma figura muito presente na nossa quadra. Participou do concurso de musa da comunidade e, mesmo não vencendo, não abandonou a escola. Pelo contrário, seguiu firme, contribuindo, vivendo o dia a dia da Unidos. Esse tipo de atitude mostra um amor verdadeiro pelo nosso pavilhão, e é exatamente esse espírito que queremos valorizar", destacou a presidente da UPM, Lara Mara.

