Allan Barbosa e Ricardo Hessez são os novos carnavalescos da Unidos de Padre Miguel - Divulgação

Allan Barbosa e Ricardo Hessez são os novos carnavalescos da Unidos de Padre MiguelDivulgação

Publicado 01/05/2026 14:52

Rio - A Unidos de Padre Miguel, da Série Ouro, anunciou, nesta sexta-feira (1°), a contratação da dupla de carnavalescos, Allan Barbosa e Ricardo Hessez, para o carnaval do ano que vem. Os novos talentos da agremiação, inclusive, já estão trabalhando no desenvolvimento do enredo que a escola levará para a Marquês de Sapucaí em 2027.







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"Vamos apostar na força e na criatividade desses jovens carnavalescos. A Unidos de Padre Miguel tem tradição em revelar talentos e confiamos muito no trabalho deles. São profissionais preparados, com boas referências e muita vontade de fazer um grande carnaval", afirma presidente Lara.

Formado em Cenografia pela Escola de Belas Artes, Allan Barbosa iniciou sua trajetória no carnaval ainda na adolescência, na escola mirim da União da Ilha do Governador. Em 2020, fez parte da comissão de carnaval da escola mãe, no período em que a agremiação desfilava no Grupo Especial. Desde então , atuou em diversas agremiações como o Acadêmico do Dendê, Império da Tijuca e Botafogo Samba Clube, onde, em parceria com Ricardo Hessez, conquistou o acesso à Série Ouro. Atualmente integra equipe de criação do Salgueiro.



Ao seu lado, Ricardo Hessez iniciou sua trajetória em 2017 e construiu um caminho sólido no carnaval, com passagens por escolas como Viradouro, São Clemente, Dragões da Real e Mocidade Alegre, onde foi coautor do enredo campeão “Yasuke”. Como carnavalesco, também se destacou na Botafogo Samba Clube, conquistando resultados importantes, além de também integrar a equipe de criação do Salgueiro.



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