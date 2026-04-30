Gabi Martins não seguirá como musa da Vila Isabel Reprodução/Instagram
Gabi Martins deixa posto de musa da Unidos de Vila Isabel
Cantora desfilava pela escola de samba desde 2022
Unidos de Padre Miguel contrata dupla de carnavalescos
Agremiação informa que já está trabalhando no desenvolvimento do próximo enredo
Tema do enredo de 2027, Monarco ganhará tributo na Feijoada da Família Portelense, neste sábado
Evento apresentações dos filhos e netos do sambista, além da Velha Guarda Show
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Feijoada da Mocidade terá apresentação oficial dos novos contratados e show da UPM
Evento será na quadra da Vila Vintém, domingo (3)
Annik Salmon deixa Unidos de Padre Miguel dois meses após assumir como carnavalesca
Anúncio foi realizado pela escola de samba nesta quarta-feira (29)
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