Gabi Martins não seguirá como musa da Vila Isabel - Reprodução/Instagram

Gabi Martins não seguirá como musa da Vila Isabel Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 20:02

Rio - A Unidos de Vila Isabel comunicou na noite desta quinta-feira (30) que Gabi Martins não seguirá no posto de musa. Em publicação nas redes sociais, a escola de samba exaltou a dedicação da cantora ao longo dos anos em que desfilou pela Azul e Branco de Noel.

"Gabi Martins caminhou ao nosso lado com carinho, respeito e dedicação, construindo uma relação especial com a nossa comunidade e com o povo de Noel. Sua presença abrilhantou momentos importantes e ficará guardada com afeto em nossa trajetória", iniciou o texto.

"Hoje, com serenidade e gratidão, comunicamos que esse ciclo chega ao fim e que, para o próximo carnaval, nossa parceria não será renovada. Seguimos com o coração leve, certos de que cada passo foi vivido com verdade e alegria. Desejamos à nossa musa uma jornada iluminada, de muito sucesso, realizações e felicidade em seus novos caminhos", informou a agremiação.

Gabi Martins foi anunciada como musa em janeiro de 2022 e fez a estreia na escola de samba no desfile que homenageou Martinho da Vila.