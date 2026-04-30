Porta-bandeira Raphaela Teodoro, que fará par com Diogo Jesus, é uma das novidades para MocidadeDivulgação
Feijoada da Mocidade terá apresentação oficial dos novos contratados e show da UPM
Evento será na quadra da Vila Vintém, domingo (3)
A Mocidade Independente de Padre Miguel realizará no domingo (3), a partir das 13h, mais uma edição da sua tradicional feijoada. O ponto alto do evento será a apresentação oficial do elenco para o Carnaval. O cantor Evandro Malandro, o carnavalesco Jack Vasconcellos e a porta-bandeira Raphaela Teodoro são as novidades da Escola.
Além do show da bateria Não Existe Mais Quente, sob o comando do mestre Dudu, o público poderá curtir uma apresentação especial do grupo Independente Samba Clube, que cantará sambas antológicos de todas as agremiações.
A tarde terá, ainda, show da Unidos de Padre Miguel.
Quem estiver vestindo a camisa da Mocidade ou da Unidos de Padre Miguel terá entrada gratuita até as 15h. Após, o ingresso custará R$ 20. Os camarotes e as mesas já estão esgotados.
A quadra fica na Rua Coronel Tamarindo, 38, na Vila Vintém.
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