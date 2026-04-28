Coreógrafos Sergio Lobato e Patricia SalgadoDivulgação
Portela abre audições para comissão de frente
Escola vai homenagear Monarco no Carnaval 2027
Rio - A Portela abriu as audições para a comissão de frente do próximo desfile. A seleção acontece no dia 30 de maio, às 16h, no barracão da escola, na Cidade do Samba, região portuária do Rio.
Para o novo ciclo, a azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira prepara o enredo "Ao mestre, com carinho", criação do carnavalesco Paulo Barros em homenagem a Monarco, um dos nomes mais emblemáticos da história da escola e referência do samba carioca.
A comissão de frente ficará sob responsabilidade dos coreógrafos Sergio Lobato e Patricia Salgado. A dupla tem trajetória consolidada no Carnaval e é conhecida por propostas que combinam técnica, teatralidade e narrativa cênica. Lobato, inclusive, retorna à Portela após participação em 2018, quando integrou a equipe da carnavalesca Rosa Magalhães. Ele também volta a colaborar com Paulo Barros, parceiro de trabalhos anteriores na Unidos da Tijuca e na Unidos do Viradouro.
Para participar da audição, a escola estabeleceu critérios específicos: candidatos devem ser homens pretos, com altura mínima de 1,85m, experiência em dança, domínio do samba no pé e vivência prévia no universo do Carnaval.
As inscrições acontecem de forma online através do preenchimento de um formulário, com envio de foto de corpo inteiro, dados pessoais e currículo artístico. Interessados também podem esclarecer dúvidas pelo e-mail: comissaodefrenteportela2027@gmail.com.
Carnaval
Portela abre audições para comissão de frente
Escola vai homenagear Monarco no Carnaval 2027
Carnaval
Saiba a ordem dos desfiles da Série Ouro para o Carnaval 2027
Grupo de acesso terá 17 escolas, divididas entre sexta e sábado na Marquês de Sapucaí
Carnaval
Conheça Maryanne Hipólito, nova musa da União de Maricá
Sambista se junta às recém-chegadas Mari Mola e Vanessa Alves
Carnaval
Quadra da Mangueira é liberada para realização de eventos
Programação em comemoração aos 98 anos de fundação da escola está mantida, confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.