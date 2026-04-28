Coreógrafos Sergio Lobato e Patricia Salgado - Divulgação

Coreógrafos Sergio Lobato e Patricia SalgadoDivulgação

Publicado 28/04/2026 14:51 | Atualizado 28/04/2026 14:52

Rio - A Portela abriu as audições para a comissão de frente do próximo desfile. A seleção acontece no dia 30 de maio, às 16h, no barracão da escola, na Cidade do Samba, região portuária do Rio.

Para o novo ciclo, a azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira prepara o enredo "Ao mestre, com carinho", criação do carnavalesco Paulo Barros em homenagem a Monarco, um dos nomes mais emblemáticos da história da escola e referência do samba carioca.

A comissão de frente ficará sob responsabilidade dos coreógrafos Sergio Lobato e Patricia Salgado. A dupla tem trajetória consolidada no Carnaval e é conhecida por propostas que combinam técnica, teatralidade e narrativa cênica. Lobato, inclusive, retorna à Portela após participação em 2018, quando integrou a equipe da carnavalesca Rosa Magalhães. Ele também volta a colaborar com Paulo Barros, parceiro de trabalhos anteriores na Unidos da Tijuca e na Unidos do Viradouro.

Para participar da audição, a escola estabeleceu critérios específicos: candidatos devem ser homens pretos, com altura mínima de 1,85m, experiência em dança, domínio do samba no pé e vivência prévia no universo do Carnaval.