Liga RJ definiu pares do sorteio da Série Ouro para Carnaval 2027 - Diego Mendes/Liga RJ

Liga RJ definiu pares do sorteio da Série Ouro para Carnaval 2027Diego Mendes/Liga RJ

Publicado 22/04/2026 21:02

Rio - Em plenária realizada na tarde desta quarta-feira (22), a Liga RJ definiu os pares do sorteio que irá estabelecer a ordem dos desfiles da Série Ouro 2027. Com isso, as escolas já conhecem suas respectivas chaves para o evento que acontece na próxima segunda-feira (27).



No próximo ano, a Série Ouro contará com 17 agremiações. Oito escolas desfilarão na sexta-feira de Carnaval, 5 de fevereiro, e nove no sábado, 6 de fevereiro, com início previsto para 20h50, na Marquês de Sapucaí.



Confira os pares:



Arranco x Unidos de Bangu



Unidos da Ponte x União do Parque Acari



Botafogo Samba Clube x Vigário Geral



Porto da Pedra x Estácio de Sá



Em Cima da Hora x Acadêmicos de Niterói



União da Ilha x Unidos de Padre Miguel x Império Serrano

Definições prévias



• São Clemente, vice-campeã da Série Prata, será a primeira escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval.



• Unidos do Jacarezinho será a segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval.



• Acadêmicos de Santa Cruz, campeã da Série Prata, será a primeira escola a desfilar no sábado de Carnaval.



• Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a desfilar no sábado de Carnaval.



• Império Serrano, vice-campeã da Série Ouro, poderá escolher a posição de desfile no dia definido.