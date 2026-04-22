Liga RJ definiu pares do sorteio da Série Ouro para Carnaval 2027Diego Mendes/Liga RJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em plenária realizada na tarde desta quarta-feira (22), a Liga RJ definiu os pares do sorteio que irá estabelecer a ordem dos desfiles da Série Ouro 2027. Com isso, as escolas já conhecem suas respectivas chaves para o evento que acontece na próxima segunda-feira (27).
No próximo ano, a Série Ouro contará com 17 agremiações. Oito escolas desfilarão na sexta-feira de Carnaval, 5 de fevereiro, e nove no sábado, 6 de fevereiro, com início previsto para 20h50, na Marquês de Sapucaí.
Confira os pares:

Arranco x Unidos de Bangu

Unidos da Ponte x União do Parque Acari

Botafogo Samba Clube x Vigário Geral

Porto da Pedra x Estácio de Sá

Em Cima da Hora x Acadêmicos de Niterói

União da Ilha x Unidos de Padre Miguel x Império Serrano
Definições prévias

• São Clemente, vice-campeã da Série Prata, será a primeira escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval.

• Unidos do Jacarezinho será a segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval.

• Acadêmicos de Santa Cruz, campeã da Série Prata, será a primeira escola a desfilar no sábado de Carnaval.

• Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a desfilar no sábado de Carnaval.

• Império Serrano, vice-campeã da Série Ouro, poderá escolher a posição de desfile no dia definido.