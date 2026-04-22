Liga RJ definiu pares do sorteio da Série Ouro para Carnaval 2027Diego Mendes/Liga RJ
Arranco x Unidos de Bangu
Unidos da Ponte x União do Parque Acari
Botafogo Samba Clube x Vigário Geral
Porto da Pedra x Estácio de Sá
Em Cima da Hora x Acadêmicos de Niterói
União da Ilha x Unidos de Padre Miguel x Império Serrano
• São Clemente, vice-campeã da Série Prata, será a primeira escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval.
• Unidos do Jacarezinho será a segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval.
• Acadêmicos de Santa Cruz, campeã da Série Prata, será a primeira escola a desfilar no sábado de Carnaval.
• Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola a desfilar no sábado de Carnaval.
• Império Serrano, vice-campeã da Série Ouro, poderá escolher a posição de desfile no dia definido.
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