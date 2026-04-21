Viradouro anuncia nova gestão - Reprodução do Instagram

Viradouro anuncia nova gestãoReprodução do Instagram

Publicado 21/04/2026 08:14 | Atualizado 21/04/2026 11:37

Rio - A campeã Unidos do Viradouro oficializou, na noite desta segunda-feira (20), a nova gestão administrativa da escola. Em publicação feita no Instagram, o presidente de honra Marcelo Calil comunicou que seu filho, Marcelinho Calil, retorna à presidência. Já Alex Fab assume a vice-presidência, além de seguir como diretor de carnaval.

"A Viradouro reafirma na data de hoje o que nos trouxe até aqui: trabalho sério, paixão e compromisso com a grandeza de nossa escola. Sigo, com todo respeito e orgulho, como presidente de honra, acompanhando de perto a continuidade de um projeto que transformou a Viradouro numa verdadeira potência do Carnaval. Tenho total confiança em meu filho, Marcelinho Calil, que reassume a presidência, e em Alex Fab, que além de diretor de carnaval agora é nosso vice-presidente, para conduzir esse novo triênio com a mesma garra e visão que conduziram a Viradouro ao mais alto lugar do pódio", diz o comunicado.

O presidente de honra destacou, ainda, os resultados obtidos nos últimos anos. "Nada disso se constrói sozinho. Desde novembro de 2016, estamos acumulando resultados expressivos. Assumi a escola prometendo fazer de tudo para estarmos sempre na briga pelo título. Mas, com o perdão do clichê, nem nos melhores sonhos pensava que, em menos de uma década de volta ao Grupo Especial, pudéssemos vencer três vezes, ser vice em outras duas oportunidades e nenhuma vez ficar de fora do Desfile das Campeãs. Um marco".

Por fim, Marcelo falou sobre o novo ciclo da escola. "Somente com um elenco altamente qualificado e comprometido e uma base fortíssima, que é a nossa comunidade, permite um cenário tão fascinante assim. Hoje, por aclamação, iniciamos mais um ciclo dessa gestão vitoriosa — com respeito ao legado, responsabilidade com o presente e confiança em um futuro ainda maior. Aproveito ainda para deixar meu agradecimento especial ao presidente Helio Nunes pelos últimos três anos de dedicação e ao vice, Moracyr Vegas do Amaral. Muito obrigado aos dois pelo respeito e amor pela nossa escola. A Viradouro não para e, como sempre digo, o brilho no olhar continua!".

Confira:







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por G.R.E.S. Unidos do Viradouro (@unidosdoviradouro)

